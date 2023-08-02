İddia: 'Atatürk' dizisi televizyonda ücretsiz yayınlanacak
Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı iddiası tartışılırken, platformun diziyi FOX TV'de yayınlayacağı öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş, "Atatürk dizisi 29 Ekim’de 'Tüm Türkiye’ye armağan' sloganıyla FOX’ta yani açık kanalda ücretsiz yayınlanacak" diye yazdı.
Dijital yayın platformu Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı iddia edildi.
İddiaların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Disney Plus hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.
Şahin, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş, Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizinin, platformun şirketi FOX'a alındığını yazdı.
Altuntaş, " Atatürk dizisi 29 Ekim’de 'Tüm Türkiye’ye armağan' sloganıyla FOX’ta yani açık kanalda ücretsiz yayınlanacak" ifadelerini kullandı.
Birsen Altuntaş, kanal değişinliğine ilişkin, "Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizi içerik strarejisi gereği 85 milyonun izlemesi için kanal değiştirdi" dedi.
Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu dizide, Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandıracak.