İddia: 'Atatürk' dizisi televizyonda ücretsiz yayınlanacak

Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini yayınlamayacağı iddiası tartışılırken, platformun diziyi FOX TV'de yayınlayacağı öne sürüldü. Gazeteci Birsen Altuntaş, "Atatürk dizisi 29 Ekim’de 'Tüm Türkiye’ye armağan' sloganıyla FOX’ta yani açık kanalda ücretsiz yayınlanacak" diye yazdı.

A- A A+