CHP'den Başak Demirtaş açıklaması: "Aday olmasını elbette istemeyiz"

Başak Demirtaş’ın yerel seçimlerde İstanbul için DEM Parti'den aday olabileceğine yönelik açıklamasına CHP'den yanıt geldi. CHP'li bir yetkili, "Aday olması halinde sonuçlara mutlaka etkisi olacaktır. Dolayısıyla aday olmasını elbette istemeyiz” diye konuştu.

Edirne Cezaevi’nde 7 yıldır tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) adaylığına ilişkin "Halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, CHP’li siyasetçiler Başak Demirtaş’ın, İstanbul adaylığına ilişkin açıklamasının CHP-DEM arasında devam eden sürece zarar vermeyeceğini, DEM’in CHP’ye kaybettirecek bir karar almayacağını düşünüyor.

Selahattin Demirtaş’ın siyasi bir fenomen olduğunu söyleyen bir CHP’li yetkili, “Demirtaş 7 yıldır tutuklu bulunan, tabanında tartışmasız çok güçlü etkisi olan bir siyasetçi. Başak Demirtaş da onun emaneti. Aday olması halinde sonuçlara mutlaka etkisi olacaktır. Dolayısıyla aday olmasını elbette istemeyiz” diye konuştu.

"KÖPRÜLERİN ATILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Bir başka CHP’li yetkili DEM Parti’nin İstanbul’da ve başka kritik yerlerde CHP’ye, CHP adaylarına kaybettirecek bir hamle yapacağını düşünmediğini ifade etti ve “Devam eden sürecin bozulacağını da, köprülerin atılacağını da sanmıyorum” dedi. CHP’li yetkili, Başak Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesi halinde İstanbul’da dengelerin değişebileceğini de söyledi.



Başak Demirtaş’ın açıklamasının DEM Parti’nin iç meselesi gibi gözüktüğünü ifade eden bir CHP’li yetkili, “Muhtemelen Başak Demirtaş’ın açıklaması ile ilgili iki parti arası temaslar olacaktır. Yerel seçimlere, siyasete etkisine dair görüşler iletilecektir ama bizim dememizle olmaz. Çünkü bu mesele DEM Parti’nin iç meselesi gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Selahattin Demirtaş’ın partisine mesaj vermek istediğini ve kendisini hatırlattığını savunan bir başka CHP’li kurmay da "Demirtaş partisine ve seçmenine ‘ben buradayım’ diyor. Mesele bizimle ilgili değil, DEM’e bakmak gerek” yorumunu yaptı.

‘DEM ADAY ÇIKARIRSA CHP’NİN VE İMAMOĞLU’NUN İŞİ ÇOK ZORLAŞIR’



Demirtaş’ın Kürt legal siyasetinin en güçlü aktörü olduğunu ifade eden bir CHP’li yönetici de, “Demirtaş, ‘Oyunun asli kurucusu benim’ dedi. Aday bildirmenin son günü olan 20 Şubat’a kadar zaman var. O güne kadar Erdoğan da ölçüp biçecektir. Ama şu andaki tablo Erdoğan’ın propagandasının Kürt karşıtlığı üzerinden olacağı yönünde" diye konuştu.



Bir başka CHP’li, DEM Parti seçmeninin yüzde 70’inin DEM’in aday çıkarmasını istediği yönündeki anketlerin abartılı olduğunu söyledi. Başak Demirtaş’ın adaylığının zayıf ihtimal olduğunu, olsa bile Kürt seçmenin AKP’ye kazandıracak bir oy tercihi yapmayacağını belirten CHP’li, Başak Demirtaş’ın açıklamasının CHP ile yürüyen sürece zarar vermeyeceğini de ifade etti.

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