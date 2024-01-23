Ekrem İmamoğlu'ndan 'Başak Demirtaş' sorusuna yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı ile ilgili açıklamasına ilişkin, "Bu konu, DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir konu değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi’nin açılışına katıldı.

İmamoğlu, açılışın ardından basın mensularının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başak Demirtaş'ın DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylık açıklaması sorulan İmamoğlu, "Bir başka partinin aday çıkarıp çıkarmayacağı ile ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru değil. Bu konu, DEM Parti'nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir konu değil" cevabını verdi.

MURAT KURUM'UN 'KANAL İSTANBUL' SÖZLERİ

AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un Kanal İstanbul Projesi ile ilgili "İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak" sözleri de sorulan İmamoğlu, esprili bir yanıt vererek, "Bak, bak, bak diye değerlendiriyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Seçim kazanmak nelere muhtedir, oy almak nelere muktedir. Hep milletin dediği olur, milletin gündeminde ne varsa o olur."

Kurum'un sözlerini yanıt veren İmamoğlu, "Milletin gücü, sandığın gücü bir anda iradenin kendinde olmadığı yöneticilerin bir anda sesini kısa biliyor. Dün söylediklerinin tersine söyleyebiliyor" diye konuştu.

TRT'YE TEPKİ

İmamoğlu, TRT'ye de tepki göstererek, "Avrupa'nın en büyük tesislerinin açılışını yapmamız halinde dahi devletin kanalı İstanbul'dan bahsetmezken, herhangi bir ilçe belediyesinin münazaralarını, hatta söyleşilerini yayınlayabiliyor" ifadelerini kullandı.