DEM Parti'de Başak Demirtaş çıkmazı: "Aday havuzumuzda daha güçlü figürler var"

Başak Demirtaş’ın yerel seçimlerde İstanbul için DEM Parti'den aday olabileceğine yönelik açıklaması parti için 'sürpriz' oldu. Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine daha önce ilettiğine dikkat çeken parti kaynakları "Beklenen bir durum değildi" diyor. Bir parti yöneticisi, aday havuzlarında Başak Demirtaş'tan daha güçlü figürler olduğunu söylüyor.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın evli olduğu Başak Demirtaş’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na aday olabileceğine yönelik açıklaması, birçok DEM Parti yöneticisine göre sürpriz oldu.

Başak Demirtaş’ın, Selahattin Demirtaş'ın haberi olmadan böyle bir açıklamayı yapmayacağı da ortak kanı.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın'ın haberine göre, DEM Parti kaynakları, Selahattin Demirtaş’ın İstanbul’da partinin kendi adayıyla yarışması fikrini parti yönetimine ilettiğine dikkat çekiyorlar.

CHP İLE İŞBİRLİĞİ KONUSU BU HAFTA KARARA BAĞLANACAK

Aday çıkarıp çıkarmama veya kimin aday olacağına, parti kurullarının vereceği belirtilse de Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasının birçok açıdan partiyi zorlayacağı ifade ediliyor. DEM Parti’de, CHP ile yürütülen seçim işbirliğinin de bu hafta karara bağlanacağı da aktarılıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti, kendi adaylarıyla yarışacağı doğu ve güneydoğu illerinde önseçim sürecini tamamlayıp, adaylarını netleştirdi.

Batı illerindeyse seçim işbirliğine kapıları açık tutan ve bu çerçevede CHP ile görüşmeler başlatan DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarıp çıkarmayacağı, hem iktidar hem de muhalefet açısından kritik önemde.

CHP ile yürütülen seçim işbirliği görüşmelerinde sona yaklaşıldığı süreçte, Başak Demirtaş’ın gazeteci İrfan Aktan’a yaptığı "İstanbul adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" açıklaması gündeme damgasını vurdu.

DEM PARTİ İÇİN DE SÜRPRİZ

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine partisinin batı illerinde aday havuzu oluşturduğunu, parti yönetiminin bunu değerlendireceğini belirtip, "Tabii ki Başak Hanım'ın başvurması sevindirici bir şey" dedi.

Temelli, "Adaylığı sürpriz oldu mu?" sorusuna ise "Evet benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabi, daha önceden haberim yoktu çünkü" yanıtını verdi.

Bazı parti yöneticilerine göre Demirtaş’ın ismi daha önce İstanbul için kulislerde 'söylenti' olarak dile getirilse de parti yönetiminde gündeme gelmiş veya konuşulmuş değil.

Başak Demirtaş’ın doğrudan adaylık niyetini dile getirmesi bu nedenle "Beklenen bir durum değildi" sözleriyle ifade ediliyor.

"DEMİRTAŞ KENDİ ADAYIMIZLA YARIŞMA FİKRİNİ İLETTİ"

Bir parti yöneticisi, Selahattin Demirtaş’ın Batı’da da kendi adaylarını çıkarması düşüncesinde olduğunu, bu görüşünü partiye de ilettiğine dikkat çekti.

O nedenle, parti içinde Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasının, partinin İstanbul’da kendi adayını çıkarmasına dönük bir hamle olabileceği yorumu yapılıyor.

Selahattin Demirtaş’ın tabandaki etkisine dikkat çeken parti kaynakları, Başak Demirtaş’ın açıklamasının İstanbul’daki seçim işbirliği ve adayın kimliği konusunda zorlayıcı etkileri olacağını ifade ediyorlar.

Partinin aday çıkarmaması halinde, Başak Demirtaş faktörü nedeniyle tabanın büyük tepki gösterebileceği, aday çıkarma kararı durumunda da üzerinde uzlaşılacağı düşünülen birçok adayın yeniden gözden geçirilmek durumunda kalınacağı ifade ediliyor.

Başak Demirtaş’ın güçlü ve önemli bir figür olduğu, bu talebinin “görmezden gelinemeyeceğini” dile getiren bazı parti yöneticileri, parti kurullarında yapılacak değerlendirmelerde nihai kararın verileceğine işaret ediyorlar:

"Biz tartışmayı kesinlikle Başak Demirtaş’tan bağımsız yürüteceğiz ve politik, toplumsal zemin neyi öngörüyorsa, o çerçevede hareket edeceğiz.

"O yüzden o zorlayıcı faktör olarak durabilir. Aday çıkartmadığımızda bunun nedenini kamuoyuna izah edebiliriz."

"Aday çıkarma kararı verirsek de bu adayın Başak Demirtaş olup olmayacağına parti kurulları karar verir."

"HAVUZUMUZDA DAHA GÜÇLÜ FİGÜRLER VAR"

BBC Türkçe’ye konuşan bir parti yöneticisi, "Parti kurulları Başak Demirtaş gibi bir figür varken, başka bir isme karar verebilir mi?" sorusuna ise "Aday havuzumuzda, ondan daha güçlü figürler var. Demirtaş’tan güçlü bir figür adaylaştırılabilir, ama daha düşük bir profil olmaz" yanıtını veriyor.

CHP ile işbirliği görüşmelerini nasıl etkiler?

Siyasi kulislerde Başak Demirtaş’ın bu çıkışının, CHP ile yürütülen seçim işbirliği görüşmelerini nasıl etkileyeceği sorusuna da yanıt aranıyor.

Hatta Demirtaş’ın bu çıkışıyla, İstanbul’da DEM Parti’nin kendi adayını çıkarma olasılığının arttığı yorumları yapılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başak Demirtaş’ın adaylık açıklamasını “Her Türk vatandaşının seçme ve seçilme hakkını kullanmaya dönük irade beyanı” olarak nitelendirirken, daha çok iktidarın DEM Parti üzerinden kendilerine yüklenmesini eleştirdi.

Ancak bu çıkışın ardından CHP yönetiminin de yeniden bir değerlendirme yapmak durumunda kalacağı ifade ediliyor.