CHP'den Hatay açıklaması: Yeni bir girişim kuruyoruz

CHP, yerel seçimlerde usulsüzlük yapılarak mazbatanın AKP'li adaya verildiğini belirttiği Hatay ile ilgili yeni açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada, "'CHP Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu'nu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belirttiği ve mazbatanın AKP'li adaya verildiği Hatay ile ilgili açıklama yaptı. CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu" adıyla yeni bir girişim kuracaklarını duyurdu.

"Hatay'daki gayrımeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz" denilen açıklamada, "Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan 'CHP Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu'nu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:

"31 Mart'ta sandığa giderek tercihini yapan Hatay halkının özgür iradesi, ne yazik ki günlerdir somut delilleriyle ortaya dökulen şaibelerle, usulsuzlüklerle kirletilmiştir. Henüz itiraz süreçleri sonuçlanmadan, seçimi oldu-bittiye getirmek amacıyla bir adaya mazbata verilmesiyle başlayan hukuksuz süreç, Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazIarımızı reddetmesiyle son noktasına ulaşmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu hakimleri, Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkamamış, adalet yerine adaletsizliği tercih etmişlerdir. Gayrımeşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim, masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur. Bilinmesini isteriz ki önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'şahsi meselem' dedigi Hatay, artık hepimizin tüm Türkiye'nin şahsi meselesidir.

Biz Hataylılari ve Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Hatay halkının iradesi tecelli etmeden Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturanların her bir adımının takipçisi olacağız. Seçimlerde kurduğumuz Hatay İttifakı'nı daha da büyüteceğiz.

Hatay'daki gayrımeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz.

Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir bölge plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan 'CHP Hatay'a Sahip Çıkıyoruz Çalışma Grubu'nu bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz.

Sayın Lutfü Savaş'ın yaptığı tüm iyi çalışmaların devamlılığını sağlayacak, onun birikiminden bu çalışma grubunda faydalanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm belediyeleri el birliği ile depremde enkaz altında yalniz bırakılan, hizmet getirmemekle tehdit edilen, şantaj yapılan Hatay icin tüm imkanları seferber edecektir.

Hatay yalnız değildir ve mutlaka yeniden ayağa kaldırılacaktır."