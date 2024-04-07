Savaş: Hatay'da 3 bin 389 vefat eden hemşerimiz adına oy kullandırıldı

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na Hatay'la ilgili yeni bir itiraz başvurusunda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Lütfü Savaş, birçok usulsüzlük tespit edildiğini söylerken 3 bin 389 vefat eden kişi adına oy kullandırıldığını belirlediklerini bildirdi.

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Lütfü Savaş, Hatay seçim sonuçlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptıkları itirazla ilgili açıklama yaptı. "Hatay'da seçmen iradesinin adilce tecelli etmesi için bir tek oyun bile peşine düşeceğimizi söylemiştik" diyen Savaş, birçok usulsüzlük tespit edildiğini söylerken 3 bin 389 vefat eden kişi adına oy kullandırıldığını belirlediklerini bildirdi.

Savaş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"#Hatay'da seçmen iradesinin adilce tecelli etmesi için bir tek oyun bile peşine düşeceğimizi söylemiştik.

Seçimle ilgili birçok şaibe, usulsüzlük tespit ettik.

Ayrıca 3 bin 389 vefat eden hemşehrimiz adına oy kullandırıldığını tespit ettik.

Birçok itirazımızı reddeden YSK'ya bugün yeni bir başvuruda bulunduk.

Adalet istiyoruz! Kimsenin hakkının yenmesini istemiyoruz! Seçmenimizin iradesinin çiğnenmesine izin vermeyeceğiz!

"Hatay Türkiye'nin Şahsi Meselesidir" diyerek ilk günden bu yana yanımızda olan, bugün YSK Başkanı ile de görüşen Genel Başkanım Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, Genel Sekreterimiz Sayın Selin Sayek Böke'ye, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, İl Başkanımız Hakan Tiryaki'ye ve sürece emek veren herkese, bugün YSK önünde yanımızda olan insanlarımıza, bizlere oy veren tüm hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.

Hataylı'ların iradesi tam olarak tecelli edene kadar mücadelemiz sürecek.

Hemşehrilerimin içi rahat olsun.

Sevgi ve saygılarımı sunarım."