CHP'den istifa edip Memleket Partisi'nden aday olan Bozdoğan'ın adaylığı iptal edildi

CHP’den istifa edip Memleket Partisi'nden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’den istifa edip Memleket Partisi'nden aday olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığını düşürdü. 2019 yılında, Tarsus’ta 25 yıllık MHP dönemine son veren Bozdoğan, 2024 seçimlerinde aday olamayacak.

Artı Gerçek'ten Abidin Yağmur'un aktardığına göre Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın adaylığının düşürülmesine uzanan süreç 11 Ocak’ta başladı.

CHP, Haluk Bozdoğan’ın yerine Tarsus Belediye Başkanlığına meclis üyesi Ali Boltaç’ı aday gösterince Bozdoğan, CHP’den istifa etti.

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI ŞERH DÜŞTÜ

Memleket Partisi'ne katılan ve aday olan Bozdoğan’la ilgili ilk itiraz, CHP Genel Merkezinin talimatıyla CHP İl Başkanlığı tarafından Tarsus İlçe Seçim Kuruluna yapıldı.Tarsus İlçe Seçim Kurulunun siyasi parti temsilcileri, Haluk Bozdoğan’ın yasal sürede istifa etmediği gerekçesiyle adaylığın düşürülmesine karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı karara şerh düştü.

DİLEKÇE VERMEDİ

İtirazı görüşen Mersin İl Seçim Kurulu, Haluk Bozdoğan’ın yasal sürede CHP’den istifa ettiğini belirtti ancak CHP’ye 'aday adaylığından çekiliyorum' dilekçesi vermediği için Memleket Partisi'nden aday olamayacağına hükmetti.

Son itiraz mercii Yüksek Seçim Kuruluydu. Haluk Bozdoğan ve Memleket Partisi itirazlarını Yüksek Seçim Kuruluna taşıdı ancak karar değişmedi. Haluk Bozdoğan’ın adaylığı düşürüldü.