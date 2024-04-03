CHP'den Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz

CHP, küçük bir oy farkıyla kaybettiği Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz etti. Kırklareli'de geçersiz oyların fazla olduğu iddia edilmişti.

Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Bazı il ve ilçelerde usulsüzlük ya da hata yapıldığına ilişkin iddialar sonrasında ise partiler sonuçlara itiraz etmeye başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de, küçük bir oy farkı ile seçimi ikinci sırada bitirdikleri Kırklareli'de itirazda bulundu.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrası Cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut 21 bin 173, CHP Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy aldı.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre 403 oy farkla seçimi 2'inci sırada bitiren Kesimoğlu sosyal medya hesaplarından itiraz edeceklerini duyurmuştu.

CHP İl Başkanlığı, seçim kuruluna geçersiz oyların fazla olması iddiasıyla itiraz etti.