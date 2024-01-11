CHP'den Lütfü Savaş açıklaması: Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi sonrası gelen tepkilere ilk kez yanıt verdi. Yücel, "Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesine ilişkin gelen tepkilere dair “Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş’tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi.

CHP, Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Tekirdağ'da Candan Yüceer'i aday gösterdi.



CHP'nin, 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi ise Hatay halkı olmak üzere büyük tepki çekti.

Tepkilerin ardından CHP'den de ilk açıklama geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada Savaş'a sahip çıktı.

Yücel'in açıklaması şu şekilde:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayımız; partimizin yetkili kurulları büyük bir titizlikle gerekli incelemeleri, değerlendirmeleri yaptıktan sonra adaylaşmıştır. Geri çekilmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Hatay’da büyük acılar yaşandı, insanlarımız yakınlarını kaybettiler. Bu yaraların, bu yıkımın tamir edilmesi konusunda; CHP, Büyükşehir Belediye Başkanımız gereken her türlü özveriyi, fedakarlığı göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir. Depremin akabinde, partimiz Hatay ile İstanbul Büyükşehir Belediyemizi eşleştirmiş; Maraş ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Osmaniye ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eşleştirmiş ve tüm imkanları seferber ederek bu yaraların sarılması konusunda gereken her türlü çalışmayı yapmıştır. Bundan sonra da yapacaktır."