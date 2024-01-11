Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına tepki büyük: Bu ayıptan bir an önce dönün

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve depremde çöken Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhidini savunmasıyla tepki çekmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi.

CHP, Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Tekirdağ'da Candan Yüceer'i aday gösterdi.

CHP'nin, 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi ise Hatay halkı olmak üzere büyük tepki çekti.

ADAYLIĞI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Savaş, şehirde kaçak yapılaşmaya izin verdiği iddiaları ve depreme yönelik çalışmalar yürütmemiş olması nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı.

Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhidini "Kendisi idealist bir insan. Belediye, bu işi yapanlar, çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz" sözleriyle savunmuş, istifa çağrılarına ise "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim" yanıtını vermişti.

Savaş'ın adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:

İstanbul'u Murat Kurum, Hatay'ı Lütfü Savaş mı depreme hazırlayacak? Geçiniz. — Bülent Mumay (@bulentmumay) January 11, 2024

Seçim zamanı evimiz yokken, olmayan kaynaklarla saatlerce yol gidip oy kullandık adalet umuduyla. Hepimizin ahını alanları büyükşehir belediye başkanı adayı yapmaya utanmadınız mı? Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Bu kadar mı halktan kopuksunuz? @herkesicinCHP https://t.co/DW5SPftIPK — Yiğit Göktuğ - يغيت (@yigiTorun) January 10, 2024

Hatay’ı AKP kazanırsa, ‘biz depremde o kadar yardım ettik, yine de CHP çıkmadı’ diye ağlamak yok, tamam mı? https://t.co/xj0OYUlQlV — emre can daglioglu (@besiktasliyan) January 10, 2024

CHP Hatay'da Lütfü Savaş kararında ısrarcı olursa, kentteki sol partilerin oturup ortak bir aday üzerinde uzlaşması gerekir. Umarım iş bu noktalara varmaz ve bu ayıptan bir an önce dönülür. — Emrah Aslan (@emrahthepolitic) January 10, 2024

insanlar çadırkentlerde birçok sorunla savaşırken kendisi “bu tarafa konteyner göndermeyin yaz gelince de klima isterler” demişti. utanmazın ve sağcının tekidir kendileri. chp aynı zihniyetle devam demek ki https://t.co/LpgASuwePh — selin 🧜🏻‍♀️ (@saripapati) January 10, 2024

Türkiye'nin her yanında CHP'ye oy vermeyi düşünen kim varsa, sandığa giderken yıkılmış bir şehrin belediye başkanını partiden ihraç etmek yerine tekrar aday gösterdiğini hatırlasın. — Sergen (@siyahkartus) January 10, 2024

ÖZEL, "HATAY'DA TARİHİ BİR KARAR VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır."