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Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına tepki büyük: Bu ayıptan bir an önce dönün

CHP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi. Savaş, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve depremde çöken Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhidini savunmasıyla tepki çekmişti.

Güncel
  • 11.01.2024 10:44
  • Giriş: 11.01.2024 10:44
  • Güncelleme: 11.01.2024 11:07
Kaynak: Haber Merkezi
Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına tepki büyük: Bu ayıptan bir an önce dönün
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 242 seçim bölgesinde adaylarını belirledi. 

CHP, Adana'da Zeydan Karalar, Mersin'de Vahap Seçer, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Hatay'da Lütfü Savaş, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Tekirdağ'da Candan Yüceer'i aday gösterdi.

CHP'nin, 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay'da yeniden Lütfü Savaş'ı aday göstermesi ise Hatay halkı olmak üzere büyük tepki çekti. 

ADAYLIĞI NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Savaş, şehirde kaçak yapılaşmaya izin verdiği iddiaları ve depreme yönelik çalışmalar yürütmemiş olması nedeniyle ciddi eleştiriler almıştı.

Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhidini "Kendisi idealist bir insan. Belediye, bu işi yapanlar, çok sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz" sözleriyle savunmuş, istifa çağrılarına ise "İstifa etmesi gerekirse herkesin etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. Burada yıkılan ilçeler, beldeler istifa etmesi lazım. İktidarın istifa etmesi lazım. İstifa edilecekse hep beraber edelim" yanıtını vermişti. 

Savaş'ın adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medyada gelen tepkilerden bazıları şöyle:

ÖZEL, "HATAY'DA TARİHİ BİR KARAR VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve "Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı bir sonraki dönem tekrar aday yapacak mısınız?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa o şehirde herkesin sorumluluğu vardır."

CHP, 242 seçim çevresinde adaylarını belirledi
Lütfü Savaşın yeniden adaylığına tepki büyük: Bu ayıptan bir an önce dönün
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