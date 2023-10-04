CHP'den Özcan, Aksoy ve Övür hakkında suç duyurusu

CHP, partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP'den ihraç edilen ve hakkında açılan dava sebebiyle Menemen Belediye Başkanlığı'ndan alınan Serdar Aksoy ve Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin iddiaları dile getiren CHP'den ihraç edilen Bolu Belediyes Başkanı Tanju Özcan, eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada Aksoy, Özcan ve Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

CHP’nin “yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan” söz konusu kişiler hakkında “İftira”, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.