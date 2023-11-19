CHP'den Steam'in dolara geçişiyle ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Pınar Uzun Okakın, “4.5 milyon Türk kullanıcısı olan oyun sektörü devi Steam, Türk Lirası ile oyun satışını platformundan yarın kaldırıyor. AKP iktidarı gençlere yük olma misyonunu bu platformlar üzerinden dahi eksik etmiyor. Türk Lirası ile satışın sonlanmasıyla beraber tüm oyunlar pahalanacak ve bu durum oyuncuların cebini yakacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Pınar Uzun Okakın, “4,5 milyon Türk kullanıcısı olan oyun sektörü devi Steam, Türk Lirası ile oyun satışını platformundan yarın kaldırıyor. AKP iktidarı gençlere yük olma misyonunu bu platformlar üzerinden dahi eksik etmiyor. Türk Lirası ile satışın sonlanmasıyla beraber tüm oyunlar pahalanacak ve bu durum oyuncuların cebini yakacak” dedi.

Dijital oyun dağıtım platformu Steam, yarından itibaren Türk lirası satış seçeneğini kaldıracak. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Kabine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Pınar Uzun Okakın, Steam’den Türk lirasının kaldırılacak olmasına tepki gösterdi. Uzun Okakın’ın bugün X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“4,5 milyon Türk kullanıcısı olan oyun sektörü devi Steam, Türk Lirası ile oyun satışını platformundan yarın kaldırıyor. Milli para birimimiz ne yazık ki her kulvarda olduğu gibi oyun camiasında da saygınlığını yitirmiştir. AKP iktidarı gençlere yük olma misyonunu bu platformlar üzerinden dahi eksik etmiyor. Türk Lirası ile satışın sonlanmasıyla beraber tüm oyunlar pahalanacak ve bu durum oyuncuların cebini yakacak. Steam’in kararını gözden geçirmesini temenni ediyoruz.”