CHP'den Süper Kupa bildirisi: İktidarın ilkesiz tutumunun ilk örneği değil

CHP, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalına ilişkin bir bildiri yayınladı. CHP Grup Başkanvekillerinin imzasını taşıyan bildiride, iktidar politikaları ve skandal karşısındaki tutum eleştirilerek "Erdoğan iktidarı döneminde yapanın yanına kar kalır düşüncesi hakimdir. Ancak emin olunuz ki Türkiye'nin yarınlarında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa skandalı hakkında açıklama yaptı.

CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla yapılan açıklamada, "Atatürk’e ve milli değerlerimize yapılan saygısızlıklara sebep olan pazarlıkların tarafı olanlarla aynı bildirilere imza atmayacağız" denildi.

"KARAR, FİNANSAL İMKANLAR UĞRUNA ALINDI"

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması kararının alınmasından itibaren CHP olarak bu kararın yanlış olduğunu defalarca bildirildiği kaydedilen açıklamada, "Ancak iktidar tarafından bu tercih edilmedi ve birtakım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı" denildi.

Cemal Kaşıkçı dosyasının da hatırlatıldığı bildiride, "Suudi Arabistan konusunda iktidarın ilkesiz tutumunun ne yazık ki bu ilk örneği değildi" ifadesineyer verildi.

CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

"29 Aralık 2023 günü Türk spor ve diplomasi tarihinin en acı olaylarından birini yaşadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa finali Suudi Arabistan makamlarının saygısız tutumları nedeniyle oynanamadı. Bu saygısızlık İstiklal Marşımızı, Ay-Yıldızlı Bayrağımızı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ü hedef alıyordu. Ancak sporcularımız ve kulüplerimiz Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir saygısızlığa taviz vermediler. Hem sporcularımızı hem de kulüplerimizi yürekten kutluyoruz. Bunun yanında Ay-Yıldızlı Bayrağımıza, Büyük Atatürk'e ve İstiklal Marşımıza tahammül gösteremeyen, sorunlar çıkartan Suudi Arabistan yönetimi ve makamlarını esefle kınıyoruz.

Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanması kararının alınmasından itibaren CHP olarak bu kararın yanlış olduğunu defalarca belirttik ve bu karardan dönülmesini talep ettik. Bu talebimiz Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bir ortamda böylesine önemli bir spor müsabakasının Türkiye'de bir şehirde oynanması düşüncesine dayanıyordu. Ancak iktidar tarafından bu tercih edilmedi ve birtakım finansal imkanlar uğruna böyle bir karar alındı.

"İKTİDARIN İLKESİZ TUTUMUNUN NE YAZIK Kİ BU İLK ÖRNEĞİ DEĞİL"

Suudi Arabistan konusunda iktidarın ilkesiz tutumunun ne yazık ki bu ilk örneği değildi. İstanbul'da vahşi bir şekilde katledilen Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi makamlarına devredilmesi, bu olayların içinde adı geçen Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'de en üst düzeyde ağırlanması, şerefine sazlı-sözlü yemekler tertip edilmesi, uçağın kapısında karşılanıp - kapısına kadar uğurlanması, 90 yaşında Suudi kral öldüğünde yas ilan edip 12 Mehmetçiğimiz şehit olduğunda yas ilan edilmemesi iktidarın bu konudaki ilkesiz tutumunu gösteriyordu.

Bilinmesi gerekir ki Büyük Atatürk, İstiklal Marşımız ve Ay-Yıldızlı Bayrağımız Türkiye'de ya da dünyanın hiçbir yerinde bir siyasal simge değildir. Böyle bir değerlendirilme kabul edilemez. Biz nasıl ki başka ülkelerin tarihine ve kültürüne saygı gösteriyorsak ulusumuzu birleştiren büyük kurucumuz Atatürk'ün, Ay-Yıldızlı Bayrağımızın ve İstiklal Marşımızın da aynı saygıyı görmesini bekleriz.

"MİLLETİMİZİN TERTEMİZ ALNINA KARA BİR LEKE ÇALINMAYA ÇALIŞILDI"

Bütün bunların ötesinde Büyük Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" özdeyişini de hatırlatarak sporcularımızın ve kulüplerimizin bu ahlaklı tutumunu takdir ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Ancak ülkemizin en temel değerlerini bir tartışma ve pazarlık konusu yapan yöneticilerin ve iktidar mensuplarının ise bu ahlak anlayışından nasibini almadığını üzülerek görmüş bulunuyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında kirli pazarlıklarla milletimizin tertemiz alnına kara bir leke çalınmaya çalışılmıştır. Ancak milletimiz el birliği ile bu oyunu boşa çıkartmış, Atasına ve Bayrağına sonuna kadar sahip çıktığını göstermiştir.

Milletimizin gerçeklerin farkında olduğunu ve bu olayın sorumlularını çok iyi bildiğini gözlemliyoruz. Erdoğan iktidarı döneminde yapanın yanına kar kalır düşüncesi hakimdir. Ancak emin olunuz ki Türkiye'nin yarınlarında bu saygısızlıkları yapanların, bu kirli pazarlıkta olanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır."