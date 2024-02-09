CHP'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması

CHP Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden askerlere tepki gösteren teğmenlerin ihraç edilmesinin haksızlık olduğunu belirterek "Atatürk’ü koruma refleksinin bu derece ağır bir şekilde cezalandırılması kabul edilemez" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milli Savunma Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Tuzla Piyade Okulundaki tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Atatürk'e saygısızlık yapıldığını belirten Bağcıoğlu, duruma tepki gösteren genç subayların hedef gösterildiğini söyledi.

Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

“Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk’e saygısızlığa müdahalede bulunan teğmenlere ilişkin karar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilerek Milli Savunma Bakanlığı’na gönderilmiştir. Karar MSB hukukçuları tarafından incelenecek ve Bakan onayı hitamında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Konuya ilişkin olarak teğmenlerin avukatları tarafından detaylı bir açıklama yapılmış, birçok konuya açıklık getirilmiştir.

MSB tarafından menfi bir karar verilmesi durumunda, teğmenlerin avukatları tarafından idari yargıya başvurularak, 'ihraç kararının iptali ve göreve iade için' dava açılacaktır.

Elimizde mevcut bilgiler çerçevesinde bu kabul edilemez olay, Tuzla Piyade Okulu Komutanlığında 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde yaşanmıştır.

'FETÖ'NÜN KUMPAS DÖNEMLERİNİ HATIRLATTI'

Takip eden günlerde; bazı yazılı basın organlarında; Atatürk’e saygısızlığa müdahale eden teğmenlerin aleyhinde olmak üzere, olaya ilişkin çok detaylı bilgiler yer almıştır. Tahkikat devam ederken, FETÖ’nün TSK’ya kumpas dönemlerini hatırlatan art niyetli, temelsiz ve tahrik edici yönlendirmelerle genç subayların hedef gösterilmesi adalete vurulan bir darbe olmuş ve Yüksek Disiplin Kurulu özelinde yargı etkilenmeye çalışılmıştır.

Daha sonra MSB tarafından yapılan açıklamalarda; Atatürk resminin takılmak istenmemesi iğne bulunamaması gibi gülünç bir gerekçeye bağlanmak istenmiş, gösterilen tepkinin konunun detayları bilinmeden verildiği, biliniyorsa TSK’na zarar verme hedefli olduğu vurgusu yapılmıştır.

Atatürk’e yapılan saygısızlığa tepki göstermek her Türk vatandaşının görevidir. TSK, Türk milletinin gözbebeğidir. Türk milletinin TSK sevgisi hakkında yorum yapmak, yapıcı eleştirileri bile TSK yıpratılmak isteniyor denerek göz ardı etmek, Türk milletinin TSK sevgi ve saygısını hafife almaktır.

'CEZASININ TSK'DAN AYRILMA OLMADIĞI AŞİKAR'

Harp Okulları Kanunu ve Harp Okulları Yönetmeliği gibi sıralı hukuki düzenlemelerde subayların Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirilmesi vurgusu mevcuttur. Teğmenlerin hassasiyeti ve tepkisi muhtemelen bu refleks kaynaklıdır. Sözlü tepki esnasında karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kabul edilse bile disiplin suçu (kınama cezası) olarak kabul edilebilecek bu durumun cezasının TSK'dan ayırma olmadığı aşikardır.

Tuzla Piyade Okulu’ndaki olayda Atatürk’e saygısızlığa müdahale eden teğmenlere normal şartlar altında kınama cezası verilmesi beklenirken, saygısızlığı yapan subaylar ile bir tutularak ihraç edilmeleri halinde adalet beklentisi boşa çıkacak, kamu vicdanı zedelenecektir.

Şanlı TSK üniforması üzerine dini kıyafetler giyen bir amiral bile adli yaptırıma tabi tutulmadan YAŞ kararı ile rutin bir şekilde emekliye sevk edilirken, Atatürk’ü koruma refleksinin bu derece ağır bir şekilde cezalandırılması kabul edilemez."