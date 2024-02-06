Tuzla Piyade Okulu'ndaki 'Atatürk' kavgası: 7 teğmen hakkında ihraç kararı

Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavga sonrası başlatılan soruşturmada sona gelindi. Teğmenlerin yedisi için ihraç kararı verilirken YDK soruşturmayı genişletme kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı, kararı onadığı takdirde teğmenlerin ihracı kesinleşecek.

Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başladığı belirtilen kavgadan sonra disipline sevk edilen yedi teğmen hakkında ihraç kararı çıktı.

Teğmenlerden dördü yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterenlerden oluşurken biri yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan ikisi de ona destek olanlardandı.

10Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, yaşanan olaya ilişkin 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaptı. Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden teğmen ve ona destek olan iki diğer teğmen ise savunma yapmadı.

Kurul, 7 teğmenin de ihraç edilmesine karar verdi.

İDARİ SORUŞTURMA GENİŞLETİLECEK

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Tuzla Piyade Piyade Okulu’nda yürüttüğü idari soruşturmayı genişletme kararı aldı. Yüksek Disiplin Kurulu’nun soruşturmayı genişletmesi kararı ise WhatsApp yazışmalarına dayandırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksek Disiplin Kurulu’nun kararını onadığı takdirde teğmenlerin yedisinin ihracı kesinleşerek soruşturma genişletilecek.