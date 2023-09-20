CHP'den ücretsiz öğünlerin kaldırılmasına tepki: Her il ve ilçede eylemler başlatılacak

CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, iktidarın okul öncesi ve yatılı okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verme kararını sonlandırmasına ilişkin konuştu. 81 il, 973 CHP ilçe Kadın Kolu Başkanı da eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 81 il, 973 CHP ilçe Kadın Kolu Başkanı ile eş zamanlı olarak iktidarın okul öncesi ve yatılı okullarda 1 öğün ücretsiz yemek verme kararını sonlandırmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Ülkenin en acil çözülmesi gereken sorunlarından birinin çocuk yoksulluğu olduğu belirtilen açıklamada, bugünden itibaren her il ve ilçede eylemler başlatılacağı duyuruldu.

İktidara da seslenen Nazlıaka, "Bugün ülke genelinde tek ses olduk, iktidara sesleniyoruz: Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir" dedi.

Basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurdu. Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi, çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı.

Araştırmalara göre de Türkiye’de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10’lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken, AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde, okullarda ‘1 öğün ücretsiz yemek’ verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vadeden tek adam iktidarı, okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile… Bu elimde gördüğünüz genelgede ne mi var? Açlığa sürüklenen çocuklar var.

Hepimiz çok net biliyoruz ki; özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar, anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sistemi zayıfladığı için sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğü çok net belirtiliyor.

Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatının göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz."