CHP'den 'yargı krizi' protestosu: Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlatıldı

CHP'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararını tanımamasına ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı. Eyleme ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul Adliyesi önünde anayasal düzene karşı kalkışmaya dur demek için buradayız" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına yönelik tepkiler sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, yargı krizine ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

Partinin İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından nöbete ilişkin açıklama yaptı.

"Anaysala düzene karşı kalkışmaya dur demek için buradayız" ifadelerine yer veren Çelik, bugün itibarıyla Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattıklarını belirtti.

Çelik, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"İstanbullulara, hukuku, Anayasayı savunanlara sesleniyorum: Bugün itibarıyla burada günlerce sürecek bir oturma eylemi başlattık. Yarın da buradayız, ertesi gün de burada olacağız. Tüm İstanbul'u bu demokratik mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum!"