CHP'den YSK'ye 'Hatay' çağrısı: Geçersiz oylar yeniden sayılsın

CHP heyeti, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin açıklama yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ilk günlerde 3 bin 890 olarak görünen farkın itirazlar sonucu 2 bin 569'a kadar gerilediğini belirtti. Geçersiz oyların gerekçesinin tutanağa yazılmadığını belirten Gökçen, Yüksek Seçim Kurulu'na, "CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasını bekliyoruz" çağrısın yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici, Murat Bakan ve Gökçe Gökçen'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti, partinin Genel Merkezi'nde Hatay seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hatay seçimine ilişkin hukuki sürece dair bilgilendirme yaptı.

Gökçen, "Artık süreç, kısmen İl Seçim Kurulu'nda devam etmiş olsa da büyük ölçüde Yüksek Seçim Kurulu'na gelmiş durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nda verilecek karar Hatay halkının iradesinin yansıması için, daha geçtiğimiz yıl sevdiklerini kaybetmiş olan, yıkılan binalar arasında gözyaşlarını silmeye çalışan Hatay halkının ne düşündüğünün ortaya çıkmasıdır bizim mücadelemiz" ifadelerini kullandı.

"FARK 2 BİN 569'A KADAR GERİLEDİ"

"İlk gün gittiğimiz zaman Lütfü Savaş ile AKP'li aday arasında 3 bin 890 olarak görünüyordu resmi verilerde" diyen Gökçen, şunları söyledi: "Bugün itibariyle 2 bin 569'a kadar gerilemiş durumda. Ve bu sadece ilk itirazlar, maddi hataların düzeltilmesi başvurularıyla gerçekleşti. İlk günden bugüne bin 455 oyumuzun vaktinde, hukuka aykırı şekilde yazılmamış olduğunu tespit ettik. Süreç devam ediyor."

"GEÇERSİZ OYLARIN GEREKÇESİ TUTANAĞA YAZILMADI"

Hatay Büyükşehir için toplam geçersiz oy sayısının 38 bin 900 olduğunu aktaran Gökçen, "298 sayılı Seçim Kanunu'na göre bir geçersiz oy varsa o oyun neden geçersiz sayıldığının gerekçesinin tutanağa işlenmesi gerekiyor. Fakat gördük ki Hatay'da birçok geçersiz oyun gerekçesi tutanağa yazılmamış. Geçersiz oyların sayısı iki aday arasındaki oy farkının 15 katını geçer duruma geldi" diye konuştu.

YSK'YE ÇAĞRI

Yüksek Seçim Kurulu'na uyarıda bulunan Gökçen, "CHP lehine ortaya çıkacak bir sonuçta oyların yeniden sayımından çekinenler, başka yerlerde kendi lehine oldukları için oyları saydırıyorlar. Bizim burada herhangi bir siyasi müdahaleye karşı sizin göreviniz hukuka uygmaktır, objektif olmaktır ve bu çifte standarta son vermektir. Geçtiğimiz yıl çok büyük bir acı yaşamış olan Hatay halkının iradesinin ortaya çıkması için, hele ki şimdiye kadar tespit ettiğimiz üzere silinen oylar CHP'ye ait olduğu ortaya çıktığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasının ve hakkımız olanın Hatay halkına iade etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.