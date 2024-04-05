Özgür Özel'den Hatay için seçim kurulu hakimlerine çağrı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilme çabasının seçim hukukuna aykırı olduğunu söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna 'açıkça aykırı' olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.
Özel'in paylaşımı şöyle:
Hatay'da itiraz süreci devam etmesine karşın mazbata verilmesi çabası, seçim hukukuna açık aykırıdır.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 5, 2024
Tüm seçim kurulu hakimlerine sesleniyorum; hukuka uyun, Hatay halkının iradesine saygı duyun.