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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Özgür Özel'den Hatay için seçim kurulu hakimlerine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilme çabasının seçim hukukuna aykırı olduğunu söyledi.

Güncel
  • 05.04.2024 13:57
  • Giriş: 05.04.2024 13:57
  • Güncelleme: 05.04.2024 14:17
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Hatay için seçim kurulu hakimlerine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da itiraz süreci devam ederken mazbata verilmeye çalışıldığını belirterek bu durumun seçim hukukuna 'açıkça aykırı' olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm seçim kurulu hakimlerine seslenen Özel, "Hatay halkının iradesine saygı duyun" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:

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