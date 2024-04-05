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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Özgür Özel'den 'Avukatlar Günü' mesajı

ü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına ve yurttaşların adalet duygusunun örselenmesine dikkat çekti.

Güncel
  • 05.04.2024 12:10
  • Giriş: 05.04.2024 12:10
  • Güncelleme: 05.04.2024 12:17
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den 'Avukatlar Günü' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, '5 Nisan Avukatlar Günü' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hukuka duyulan güvenin 'dip' seviyelere düştüğünü vurgulayan Özgür Özel, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine bağlı tüm avukatların gününü kutladı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

Can Atalaydan Avukatlar Günü mesajı
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