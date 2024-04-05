Özgür Özel'den 'Avukatlar Günü' mesajı

ü kutlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına ve yurttaşların adalet duygusunun örselenmesine dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, '5 Nisan Avukatlar Günü' ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hukuka duyulan güvenin 'dip' seviyelere düştüğünü vurgulayan Özgür Özel, hukukun üstünlüğüne ve hukuk devleti ilkelerine bağlı tüm avukatların gününü kutladı.

Özel'in paylaşımı şöyle: