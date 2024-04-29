CHP'den yurttaşlara '1 Mayıs' çağrısı: Taksim'e yürüyoruz
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yurttaşları Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'ye davet etti.
CHP, 1 Mayıs'ta yurttaşları Taksime yürümek için Saraçhane'ye çağırdı.
1 Mayıs'ta Taksim'e!— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 29, 2024
Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz.
1 Mayıs Çarşamba
Toplanma alanı: Saraçhane
Saat: 10.00 pic.twitter.com/PEOZ2TGgt9
İl Başkanı Özgür Çelik, X (Twitter) hesabında açıklama yaptı.
Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba. Toplanma alanı: Saraçhane. Saat: 10.00" sözlerine yer verdi.