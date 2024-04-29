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CHP'den yurttaşlara '1 Mayıs' çağrısı: Taksim'e yürüyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda yurttaşları Taksim'e yürümek üzere Saraçhane'ye davet etti.

Siyaset
  • 29.04.2024 20:44
  • Giriş: 29.04.2024 20:44
  • Güncelleme: 29.04.2024 20:55
CHP'den yurttaşlara '1 Mayıs' çağrısı: Taksim'e yürüyoruz

CHP, 1 Mayıs'ta yurttaşları Taksime yürümek için Saraçhane'ye çağırdı.

İl Başkanı Özgür Çelik, X (Twitter) hesabında açıklama yaptı. 

Çelik, "1 Mayıs'ta Taksim'e! Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz. 1 Mayıs Çarşamba. Toplanma alanı: Saraçhane. Saat: 10.00" sözlerine yer verdi.

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