CHP, emekliler için yeni önerisini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekliler için yeni önerisini paylaşarak, "Asgari ücret oranında emekliye bir ikramiye verin" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücret oranında emekliye ikramiye verilmesini önerdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyon tahminlerine ilişkin açıklamasına işaret ederek, "Bu tahminin tutmayacağını kendisi de biliyor" diye konuştu.

Başarır, "Asgari ücreti daha yakın bir zamanda 17 bin 2 lira olarak belirlediniz ama o günden bugüne kadar asgari ücret 15 bin 934 liraya geriledi. 10 bin lira en düşük emekli maaşı olarak belirledik, bir ay olmadı, görüyoruz ki 9 bin 372 liraya düştü" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır, "Yani Türkiye'de ekonomiyi idare edemeyen bir iktidar var ve böyle giderse kısa bir süre sonra bir Merkez Bankası Başkanı daha göreceğiz" yorumunu yaptı.

CHP'NİN ÖNERİSİNİ AÇIKLADI

Emekli ikramiyesine ilişkin tartışmalara da değinen Başarır, "Gelin, dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun, asgari ücret oranında emekliye bir ikramiye verin" önerisinde bulundu.