CHP Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

CHP Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. Merkezin açılışında konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Yüreği Fethiye için atan, rant ile hiçbir işi olmayan yol arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bu seçimleri de inşallah biz kazanacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Fethiye Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Fethiye Belediye Başkanı olan ve 31 Mart 2024 yerel seçimleri için CHP Genel Merkezi tarafından tekrar aday gösterilen Alim Karaca, Ovacık Köprüsü mevkiindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında partililere hitap etti.

Açılışa Muğla milletvekili Gizem Özcan, eski milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Cumhur Yaka, Burak Erbay, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Remzi Kazmaz gibi isimler de katıldılar. Aday belirleme sürecinde uzun süre belirsizliklerin yaşandığı CHP’de seçim koordinasyon merkezinin açılışına CHP’li belediye başkanı aday adaylarından Veli Pabuşçu, Emrah Doğu, Mehmet Demir ve Aydın Tilkici’nin de katıldığı gözlemlendi.

Açılışta ayrıca CHP Fethiye ilçe eski başkanları ve yöneticileri, Demokrat Parti İlçe Başkanı Osman Kandönmez, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Selim Yılmaz, Memleket Partisi Parti Meclisi üyesi Osman Kurtuluş, CHP Dalaman belediye başkan adayı Sezer Durmuş, Seydikemer belediye başkan adayı Özgürcan Büyükçoban, Marmaris belediye başkan adayı Acar Ünlü, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, çok sayıda sivil toplum örgütünün başkanları ve yöneticileri de hazır bulundular.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu’nun açılış konuşmasıyla başlayan törende, CHP Muğla İl Başkanı, avukat Zekican Balcı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras da birer konuşma yaptılar.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, seçim koordinasyon merkezinin açılışındaki konuşmasının başında kendisini tekrar belediye başkan adayı olarak gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve parti üst yönetimine, milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti.

Seçimlerde katılan diğer adaylara başarılar dileyen Karaca, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"31 Mart’a kadar kalan yaklaşık 1.5 aylık dönemde CHP örgütü olarak çok çalışacağız ve rekor bir oyla seçileceğiz. 2019 seçimlerini ittifaksız biçimde ve CHP’nin oylarında çok büyük bir artış sağlayarak kazanmıştık. O dönem ittifaksız girdiğimiz seçimde Fethiye’de oylarımızı yüzde 86 oranında artırmıştık. Yine bugün burada çeşitli partilerin temsilcilerinin ve gönüldaşlarının katılımından anlıyoruz ki, Fethiye’nin ittifakı burada zaten kurulmuş.

Sizlerin hizmetinizde olmak, iş yapmak, projeler üretmek, bunları uygulamak bizleri asla yormuyor. 5 yıllık süreç boyunca beni bunlar hiç yormadı. Ama hiç akla gelmeyecek komplolar, iftiralar ve karalama kampanyaları bizi üzüyor. Beni üzen insanlar, kumpas kuranlar ve iftira atanlar oldu. Ama onlar davalarını ve partilerini sattılar. İşte görüyorsunuz; bunların bazıları şimdi başka yerlerde makam ve mevkii için yer tutmaya çalışıyorlar.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Görüyorum ki, açılışta binlerce insan caddelere taşmış durumda. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum; lütfen yılmayın. Bizim yolumuz açık. O kadar baskılara rağmen bugüne kadar nasıl tertemiz ayakta durabildiysek, hakkımızda nasıl bir tane bile yolsuzluk davası yoksa, bundan sonra da bizim önümüzde kimse duramaz. Babadağ gibi dimdik ayaktayız. Ben sizleri hiç yanıltmadım. Her adaylığımda önemli oy oranlarına ulaştım. Şimdi de yeni bir rekora hazır olun. Asla rehavete kapılmayacağız.

Aday tanıtım programı için Genel Merkeze davet edildim. Ankara’dan dönünce, örgütümüz, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte sahaya çıkarak, Fethiye’de sıkmadık el bırakmayacağız."

FETHİYE’Yİ KURDA KUŞA RANTA TESLİM EDECEK ADAMLAR DEĞİLİZ

Konuşmasını sürdüren Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"İki yıllık pandemi sürecinde belediyenin gelirleri düştü, esnafımızdan kira almadık. Hemen ardından çok büyük bir deprem felaketi yaşandı. Ama ben buna rağmen 41 mahallede vermiş olduğum sözleri büyük ölçüde yerine getirdim.

2014-2019 yılları arasında yapılan hizmetin iki katını yapacağım dedim, dört katı oldu. Büyükşehir ile uyumlu olmayan ilçe belediyesi hizmet üretemez. Sayın Osman Gürün ile birlikte Fethiye’de Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı çalışmalarını hayata geçirdik. 100 yılda bir biyolojik arıtma tesisi yapılmışken, biz ikinci arıtma tesisinin açılışını yaptık. 403 kilometrelik altyapı hattı çekildi.

Sosyal belediyeciliğin gereği neyse onu da yapmaya devam ettik. Kimse kusura bakmasın, bizler Fethiye’yi kurda kuşa, ranta teslim edecek adamlar değiliz.

Ahmet Aras başkanımla şimdi yeni bir başlangıç yapıyoruz. Kendisi Muğla’da da, Fethiye’de de sandıktan birinci çıkacak. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız. Ama bunun bir bedeli olacak ve Ahmet Aras başkanımız da Fethiye’ye gereken her türlü desteği verecek. Kendisinin proje ekibiyle bizim arkadaşlarımız birlikte çalışarak bir yol haritası belirleyecekler."

Karaca; "Yüreği Fethiye için atan, rant ile hiçbir işi olmayan yol arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Diğer adaylara da başarılar diliyorum. Bu seçimleri de inşallah biz kazanacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" diyerek sözlerine son verdi.

ARAS : ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’dan sonra kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ise; "Fethiye’de kürsüye ilk defa çıkıyorum. Babam Bodrum’da hem çiftçi, hem de esnaftır. 3 dönem de muhtarlık yapmıştı. Ben Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 21 yıl boyunca Anadolu’nun her köşesinde ordumuza onurla ve gururla hizmet ettim. Sonra baba ocağına döndüm ve 2019 yılında Bodrum Belediye Başkanı seçildim. Allah’ın izniyle alnımız açık, başımız dik. Aynı Alim Karaca başkanımız gibi bizim de kimseye 5 kuruş borcumuz yok. Beş yıldır halkımıza gururla hizmet ettik. Muğla Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Osman Gürün başkanımız bu zamana kadar üstüne düşen ne varsa yaptı. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum. Artık çalışma ve halkımıza hizmet etme sırası bizde. Asla hırsızlık ve yolsuzluk yapmayacağız. Halkın bir kuruşunu israf etmeyeceğiz. Doğamıza, kıyılarımıza ve ormanlarımıza sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.