CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetiminden meclis listesi istifası

CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etti.

Siyaset 20.02.2024 23:35 Giriş: 20.02.2024 23:35

Güncelleme: 20.02.2024 23:38 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: DHA