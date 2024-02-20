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CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetiminden meclis listesi istifası

CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize sebep oldu. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etti.

Siyaset
  • 20.02.2024 23:35
  • Giriş: 20.02.2024 23:35
  • Güncelleme: 20.02.2024 23:38
Kaynak: iHA
CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetiminden meclis listesi istifası
FOTOĞRAF: DHA

CHP tarafından açıklanan İzmir’deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize döndü. Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ve Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etti.
Listeye tepki gösterenlerin istifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.

CHP Foça ilçe örgütünden istifa edenler şöyle: 

CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. 

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