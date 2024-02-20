Manisa'da Seçim Kurulu, CHP'li adayın başvurusunu kabul etmedi

Manisa’da, Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeliği listesinin YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

Siyasi partilerin belediye meclis üyesi aday listelerinin teslim edilmesi için son gün olması nedeniyle seçim kurullarında yoğun bir gün yaşandı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Bilgin’in adaylık başvurusu ve meclis üyeleri listesi, YSK sistemine geç girilmesi sebebiyle kabul edilmedi.

'ELEKTRİK KESİNTİSİ' İDDİASI

CHP yönetimi, elektrik kesintisi sebebiyle listenin 17.08’de girildiğini iddia ederek, itirazda bulundu.

Konuya ilişkin Manisa Olay Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Zeki Bilgin, “Listeyi zamanında götürdük. Ancak elektrik kesintisi yaşandı. Liste sisteme 17.08’de girildi ancak sistem kabul etmedi. Biz de elektrik dağıtım şirketinden kesintiye ilişkin yazı istedik. Listenin kabul edilip edilmediği yarın belli olacak” dedi.