CHP'den Karabük açıklaması: Seçime giriyoruz, karar oybirliği ile alındı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP'nin Karabük'te seçim katıldığını, kararın Karabük İl Seçim Kurulu'nun oybirliği ile alındığını bildirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP'nin Karabük'te seçim katıldığını, kararın Karabük İl Seçim Kurulu'nun oybirliği ile alındığını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere verdiği süre 17.00 itibarıyla dolarken CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz'un belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listesini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmeye çalıştığı iddia edilmişti. İl Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, son kararın seçim kurulunda olduğu bildirildi.

CHP'DEN AÇIKLAMA: SEÇİME GİRİYORUZ

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay yaptığı açıklamada, Karabük'te seçime girildiğini, kararın seçim kurulunun oy birliği ile alındığını bildirdi. Akay şunları kaydetti:

“CHP Karabük'te il ve ilçe aday listelerini geç teslim etti, Karabük’te seçime katılamayacak.” spekülasyonu gerçeği yansıtmamaktadır.

Karabük İl Örgütünüz başvuru evraklarını 17:00’de İl Seçim Kurulu’na teslim etmiştir. Konu hakkında 20.30’da toplanan Karabük İl Seçim Kurulu OY BİRLİĞİYLE evrakların kabulüne karar vermiştir.