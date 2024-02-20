İl Seçim Kurulu kararını verdi: DEM Parti'nin İstanbul için adaylık başvurusu kabul edildi

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için İl Seçim Kurulu'na başvuruyu zamanında yapamadığı iddia edildi. İstanbul İl Seçim Kurulu ise verdiği kararda başvurunun 16.55'te yapıldığını belirterek başvuru sürecini onayladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

DEM Parti'nin geç başvuruda bulunulduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği iddia edilmişti.

DEM Parti Genel Merkesi'nden yapılan açıklamada ise İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Aday Listesi Teslim Tutanağı paylaşıldı.

Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun.#RabeDEMhat pic.twitter.com/w2Mm0c8RkF — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 20, 2024

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Spekülasyonlara kulak asmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepimize kolay gelsin. Yolumuz açık olsun" sözlerine yer verildi.