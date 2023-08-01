CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar istifa etti

CHP’nin Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar görevinden istifa etti. Uçar yaptığı açıklamada istifa kararını ‘lüzum gördüğü’ üzerine aldığını belirtti.

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, dün yapılan İl Yönetim Kurulu toplantısının ardından istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uçar, “Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uçar paylaşımında şunları yazdı:

"Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Kıymetli Gaziantepliler; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet Halk Partisini bir adım ileri taşımak için hayatım boyunca mücadele ettim.

14 ve 28 Mayıs seçimlerine giden süreçte de İl Başkanı olarak partimizin alabileceği en yüksek oyu alabilmesi için mücadele ettik.

Partimizin Gaziantep’te uzun bir zamandan bu yana düşüşte olan oylarını %15’ten alarak %20.4’e çıkardık. Ancak bu artış seçimleri kaybetmiş olmamız nedeniyle bir anlam kazanamadı.

Tüm kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere partimizde kongreler takvimi başladı. Parti içi demokrasimize katkı sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir gururla sürdürdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum.

Bundan önceki yaşamımda nasıl partimin emrindeysem bundan sonra da partimin emrinde olacağımın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.

Görev sürem boyunca birlikte çalıştığımız İlçe Başkanlarımız başta olmak üzere tüm il yönetim kurulu üyelerimize, birlikte görev yaptığımız milletvekillerimize ve Karkamış Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."