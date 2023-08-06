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CHP Gençlik Kolları'ndan geçiş garantili köprülerde eylem

CHP Gençlik Kolları, yandaş müteahhitlerce yapılan ve araç geçiş garantili olarak işletilen köprülerde eylem yaptı.

Güncel
  • 06.08.2023 10:17
  • Giriş: 06.08.2023 10:17
  • Güncelleme: 06.08.2023 10:26
Kaynak: Haber Merkezi
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CHP Gençlik Kolları'ndan geçiş garantili köprülerde eylem

CHP Gençlik Kolları, yandaş müteahhitler tarafından yapılan ve araç geçiş garantisi verilen bazı köprülerde eylem yaptı.

Çanakkale Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden CHP'liler, köprü girişlerinde ellerinde “Bu köprüden geçenler neden dolar kuruna göre ödeme yapıyor?, Döviz bürosuna hoşgeldiniz, Dikkat! Soygun var.” yazılı pankart ve dövizlerle bekledi.

CHP'li gençler daha sonra ellerindeki pankartları köprülere astı. 

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