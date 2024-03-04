CHP Genel Başkanı Özel'den, BBP Genel Başkanı Destici paylaşımı
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ta geçirdiği kazada yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun dileğini iletti.
Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Tokat Reşadiye'de trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisinin Sayın Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
Tokat Reşadiye'de trafik kazası geçiren Büyük Birlik Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Mustafa Destici'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 4, 2024
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçim çalışmaları için Tokat'ta giderken yaşanan trafik kazasında yaralandı.
Kazada, araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar ve 2 kişi daha yaralandı.
Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
BBP Reşadiye İlçe Başkanı Kemal Seylek, Destici'nin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.