CHP Genel Başkanı Özel'den MYK açıklaması: Parti Meclisi'nin onayıyla belirlendi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni dönemin MYK üyelerinin seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantımızın sonunda 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi, Parti Meclisimizin onayıyla belirleyerek, kamuoyuna ilan ettik" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "38'inci Olağan Kurultayımızın ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın sonunda 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi, Parti Meclisimizin onayıyla belirleyerek, kamuoyuna ilan ettik" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultayı'nın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK listesinin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Özel, açıklamasında, MYK üyelerinin Parti Meclisi (PM)'nin onayıyla belirlendiğini ifade etti.
Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:
"38'inci Olağan Kurultayımızın ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın sonunda 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi, Parti Meclisimizin onayıyla belirleyerek, kamuoyuna ilan ettik."
38'inci Olağan Kurultayımızın ardından ilk Parti Meclisi toplantımızı gerçekleştirdik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 11, 2023
Toplantımızın sonunda 24 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi, Parti Meclisimizin onayıyla belirleyerek, kamuoyuna ilan ettik. pic.twitter.com/zpzGRLQGCV