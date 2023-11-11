Yeni MYK belli oldu: CHP'de 'Gölge Kabine' dönemi

Partinin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi'nde yeni dönemin MYK üyeleri belirlendi. İki bölümden oluşan MYK'de, siyasi işlerin yürütüleceği bir "Gölge Kabine" ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı. Toplam 24 üyenin bulunduğu MYK'de, 17 isim "Gölge Kabine" olarak görev alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultayı'nın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli oldu.

Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler belirlendi. Toplantıda MYK üyelerinin yanı sıra hükümetteki bakanlıkların çalışmalarını, eksikliklerini izleyecek bir 'Gölge Kabine' de oluşturuldu.

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Özel, açıklamalarda bulunuyor:

"Belediye başkan adaylarımızı belirlemede tek kriterimiz var; milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olanlar yeniden aday olacak. Eğer, yaptığı hizmet halkta teveccüh görmüyorsa durumları yeniden değerlendirilecek.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın’ın topuklu efesiyle ilgili Genel Başkanımız da anketlerde gördüğü memnuniyet oranına dayanarak ifade etti. Biz de PM’ye bu öneriyle geleceğiz.

Hiçbir belediye başkanını 'değişim' karşıtı diye cezalandırmak ve hak ettiği görevi kendisine vermemek niyetinde değilim.

Merkez Yönetim Kurulu 24 üyeden oluşuyor. 24 genel başkan yardımcısı arkadaşımız var. MYK'de 2 grup var; birisi gölge kabine.

Yeni MYK'de yer alan isimler şöyle:

• İçişleri Bakanlığı – Murat Bakan

• Adalet Bakanlığı – Gökçe Gökçen

• Sağlık Bakanlığı – Zeliha Şahbaz

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Aylin Nazlıaka

• Milli Eğitim Bakanlığı – Gamze Taşçıer

• Enerji Bakanlığı – Deniz Yavuzyılmaz

• Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Gülşah Deniz

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Suat Özçağdaş

• Dışişleri Bakanlığı – İlhan Uzgel

• Gençlik ve Spor Bakanlığı – Sevgi Kılıç

• Hazine ve Maliye Bakanlığı – Yalçın Karatepe

• Kültür ve Turizm Bakanlığı – Koza Yardımcı

• Milli Savunma Bakanlığı – Yankı Bağcıoğlu

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Pınar Uzun

• Ticaret Bakanlığı – Volkan Demir

• Ulaştırma Bakanlığı – Ulaş Karasu

• Tarım Bakanlığı – Erhan Adem

CHP’nin Genel Sekreteri olarak belirlenen Selin Sayek Böke’nin Gölge Kabine Koordinatörü olarak da görev yapacağı, bu pozisyonun hükümetteki 'cumhurbaşkanı yardımcılığı'na denk geldiği kaydedildi.

Belirlenen MYK üyeliklerinin bazıları ise şöyle:

• Deniz Yücel (Parti Sözcüsü)

• Burhanettin Bulut (Halkla İlişkiler)

• Gül Çiftci (Seçim ve Hukuk)

• Selin Sayek Böke (Genel Sekreter)

• Ensar Aytekin (Örgüt)

• Özgür Karabat (Mali İşler)

• Gökan Zeybek (Yerel Yönetim)

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