CHP YDK'de yeni görevlendirmeler: Başkanlık seçimi yapıldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen ve 15 kişiden oluşan yeni YDK, ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıda YDK başkanlığı, başkan yardımcılığı ve sekreterlik için gizli oylama yapıldı. Oylama sonucuna göre başkanlığa Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay, YDK sekreterliğine de Deniz Çakır seçildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), 38. Olağan Kurultay'da seçilen Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) yeni üyeleriyle yapılan toplantıda, yeni YDK'ye yönelik görevlendirmeler yapıldı.

Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçiminin gerçekleştiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayçe Akbek Şenay, YDK Başkan Yardımcısı, Deniz Çakır ise YDK Sekreteri olarak seçildi.

Seçimler gizli oylama ile gerçekleşti.

TOPLANTI, PARTİDEN AYRILAN İSİMLER İÇİN DE ÖNEM TAŞIYOR

CHP'de yeni YDK görevlendirmelerinin yapıldığı toplantı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gibi partiden ihraç edilen veya ayrılan isimlerin geri dönüşü için de önem taşıyor.

YENİ MYK BUGÜN BELLİ OLACAK

CHP'nin yeni yönetiminin gerçekleştireceği İlk PM toplantısının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da açıklanacak

Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapılacak. PM'nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer alıyor.

Özel'in toplantının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklaması bekleniyor.