CHP Genel Başkanı Özel: Gün boyu İstanbul İl Başkanlığımızda çalışmalarımı yürüttüm

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gün boyu İstanbul İl Başkanlığımızda çalışmalarımı yürüttüm. Bana eşlik eden İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e ve il yönetimine, ziyaret eden, dayanışma gösteren, önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gün boyu İstanbul İl Başkanlığımızda çalışmalarımı yürüttüm. Bana eşlik eden İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e ve il yönetimine, ziyaret eden, dayanışma gösteren, önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaretinden çekilmiş fotoğrafları X hesabından yayınladı. Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama ise şöyle:

“Gün boyu İstanbul İl Başkanlığımızda çalışmalarımı yürüttüm. Bana eşlik eden İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik'e ve il yönetimine, ziyaret eden, dayanışma gösteren, önümüzdeki süreçle ilgili görüşlerini ileten tüm dostlara teşekkür ederim.”