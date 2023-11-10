CHP Genel Başkanı Özgür Özel Anıtkabir’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında düzenlenen 'Ata'ya saygı zinciri' etkinliği dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında düzenlenen 'Ata'ya saygı zinciri' etkinliği dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında CHP Gençlik Kolları ve Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen 'Ata'ya saygı zinciri' etkinliği çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Özel, Tandoğan'da gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve partililerle birlikte, gençlik kolları ve kadın kolları üyelerinin meşalelerle oluşturduğu kortejden geçerek Anıtkabir'e geldi. Daha sonra Özel ve beraberindekiler, gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Öte yandan Özel, yürüyüş sırasında vatandaşlarla ve gençlerle fotoğraf çektirdi.