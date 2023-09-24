CHP Genel Merkezi'nin İstanbul adayı belli oldu

CHP'de 'Değişimcilerin' adayı olduğu belirtilen Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığının ardından Genel Merkezin de adayı belli oldu. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın, salı günü adaylığını açıklayacağı belirtildi.

CHP'de, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılması beklenen Kurultay öncesi İl Kongreleri devam ediyor.

En fazla delegenin seçildiği İstanbul'da, CHP İl Başkanlığı için adaylar da belli olmaya başladı.

İstanbul'da, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik dün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklamıştı.

Özgür Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği ve 'Değişimcilerin' İstanbul adayı olduğu öne sürülüyor.

Özgür Çelik'in ardından CHP Genel Merkezi'nin de İstanbul adayı belli oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı bilgiye göre, eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, 26 Eylül Salı günü saat 14.00'te adaylığını açıklayacak.

CHP İstanbul’da ikinci aday belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik’ten sonra eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 26 Eylül Salı günü saat 14’te adaylığını açıklıyor.

Canpolat’ı CHP Genel Merkezi destekliyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 24, 2023

Toplam 1370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, Genel Başkanlık yarışında Ankara, İstanbul ve İzmir, delege sayısı bakımından belirleyici olacak.

Partinin Ankara'da 72, İzmir'de 56, İstanbul'da ise 196 olmak üzere 324 delegesi bulunuyor.

CHP'de İstanbul İl Kongresi'nin 8 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi bekleniyor.