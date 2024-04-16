CHP, Gölbaşı Belediyesi'ni 1 milyar 60 milyon lira borçla devraldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP’den Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesinin Gölbaşı olduğunu söyledi. Odabaşı, "Gizli çalışanlar var" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP’den Belediye Başkanı seçilen Yakup Odabaşı, Türkiye'nin kişi başına en çok borç düşen belediyesinin Gölbaşı olduğunu belirtti. Odabaşı, belediyenin, yaklaşık 1 milyar 60 milyon TL borcu bulunduğunu söyledi. Odabaşı, belediyede 400 personel bulunduğunu da ifade ederek, “Gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var” dedi.

Yakup Odabaşı, dün yapılan belediye meclisi toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. MHP’den devraldıkları Gölbaşı Belediyesi'nde yeni dönemde yapacakları çalışmaları anlatan Odabaşı, şöyle konuştu:

"Geçmişte bunun çok altındaydı, özellikle ben ilk açıklamamda 350 civarı dedim ama şu anda 380 civarında olduğu... Çünkü bir de gizli çalışanlar var. Yani olmadığı halde burada görünen isimler var. Onlarla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor. Bu rakamları da düşünürsek aşağı yukarı bin 400 civarında personelin çalıştığı veya bu anlamda maaş aldığı görülüyor. Bunun karşılığı da borçlara baktığımızda rakam olarak bizim Mali Hizmetler Müdürlüğümüzün 4 Nisan 2024 tarihinde burayı teslim aldığımızda bize sunduğu bilgilerde 1 milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL. Yani yuvarlak olarak 1 milyar 60 milyon TL borcunun olduğu, eski parayla da 1 katrilyon 60 trilyon bir borç yapısı var. Bu tabii normal ödenmesi gereken."

"HER AY 13 MİLYON 200 BİN TL FAİZ ÖDENİYOR"

Nisan ayında İller Bankası'ndan belediyeye aylık tahakkuk eden tutarın 26 milyon 600 bin lira olduğunu bildiren Odabaşı, "Aylık personel gideri maaş, vergi, SSK yaklaşık 68 milyon 800 bin lira. Yani arabaların marşına basmayacaksınız, elektriği yakmayacaksınız, suları kullanmayacaksınız, hiçbir yatırım yapmayacaksınız... Hiçbir şey yapmazsanız sadece maaş giderleri vergiler dahil 68 milyon 800 bin lira diye düşünürseniz ayrıca bir de yılbaşından itibaren belediyenin personel maaşını ödemek için üç aydır sürekli kredi alınıyor. Tabii krediler çok yüksek oranlarda, biliyorsunuz. Bunlarla da maaş ödeniyor. Bundan dolayı da 13 milyon 200 bin her ay faiz ödüyorsunuz. Niye? Alınan bu kredilerden dolayı. Bu yük daha da artacak ileride" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gölbaşı Belediye Meclisi’nin Nisan ayındaki üçüncü toplantısında Gölbaşı Belediye Meclis Başkanvekili Hürriyet Ergezer, belediyenin borçlarına ilişkin açıklama yaptı. Toplam borcun 1 Milyar 60 milyon 235 bin 863,66 TL olduğunu açıklayan Ergezer, gelir-gider dengesine göre belediyenin her ay 55 milyon 402 bin 6521,52 TL açık verdiğini söyledi.

Paylaşılan bilgilere göre, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyenin borçları şöyle:

'BELEDİYENİN TOPLAM BORCU 1 MİLYAR 60 MİLYON 235 BİN 863,66 TL'

Cari Piyasa Borcu: 452 milyon 880 bin 900 TL

Ticari Banka Kredi Borcu: 199 milyon 454 bin 117,95 TL

Ticari Banka Kredi Borcu Faizi: 107 milyon 585 bin 881,55 TL

İller Bankası Kredi Borcu: 32 milyon 314 bin 292,14 TL

İller Bankası Kredi Borcu Faizi: 8 milyon 187 bin 191,65 TL

Vergi Borcu: 33 milyon 496 bin 428,22 TL

SGK borcu:4 milyon 81 milyon 354 TL

Elektrik borcu: 3 milyon 252 bin 187,78 TL

Kamulaştırmasız el atma sonu ödenecek: 15 milyon 428 bin 380,70 TL

İade edilecek teminatlar: 20 milyon 972 bin 818,70 TL

Sözleşme kesintileri: 2 milyon 181 bin 971,55 TL

Diğer çeşitli emanetler: 7 milyon 382 bin 196,20 TL

Kesilen kamu kurum payları: 13 milyon 137 bin 381,22 TL

Belediye şirketi (BELLAS) vergi/SKK ve piyasa borcu: 159 milyon 860 bin 762 TL

İller Bankası kanalıyla aylık gönderilen belediye payı ile aylık personel maaşı ve kredi taksit ödemeleri ise şu şekilde:

İller Bankası aylık tahakkuk tutarı (Nisan 2024): 26 milyon 600 bin TL

Aylık personel gideri (maaş/vergi/SKK) yaklaşık: 68 milyon 800 bin

Aylık kredi taksit ödemesi: 13 milyon 212 bin 66,76 TL

Toplam: 82 milyon 12 bin 66,76 TL

Toplam gelirin 26 milyon 600 TL, giderin ise 82 milyon 12 bin 66,76 TL olduğu aradaki farkın 55 milyon 402 bin 6521,52 TL olduğu belirtildi.