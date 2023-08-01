CHP Grup Başkanı Özel: Meclis'i Akbelen için olağanüstü toplantıya çağıracağız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, “Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız” açıklamasını yaptı.

Güncel 01.08.2023 21:28 Giriş: 01.08.2023 21:28

Güncelleme: 01.08.2023 21:35 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA