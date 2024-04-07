CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini istedi

CHP lideri Özel'in, Hatay'da itiraz sonucu belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için bugün YSK önünde toplanma çağrısı yapmasının ardından, CHP heyeti YSK önünde toplandı. YSK'ye sunulan itiraz dilekçesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP heyeti, Hatay'da seçimin iptal edilmesini istediklerini bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay'da seçimlerin iptal edilmesini istedi.

CHP heyeti, Hatay'da CHP'nin itirazları devam ederken İl Seçim Kurulu kararıyla mazbatanın AKP adayına verilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde toplandı. YSK yetkilileri ile görüşen heyet, 10 dakika süren toplantıda, Hatay itirazlarını kurula sundu.

Özel'in ses telleriyle ilgili geçirdiği operasyon nedeniyle toplantının ardından yapılan açıklamayı CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke gerçekleştirdi.

80 SAYFALIK İTİRAZ DİLEKÇESİ

Söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını bildirdi.

Çiftçi, YSK'nin Hatay kararı açıklanmadan AKP'li adaya mazbata verildiğine dikkat çekerek, kentteki 'ölü seçmenler' hakkında bilgi talep etti. 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluştuğunu açıklayan Çiftçi, "Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz" dedi.

Çiftçi, özetle şunları söyledi:

"Yaşadığımız Hatay için birazdan içeriğine ilişkin bazı bilgiler vermek suretiyle olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz.

Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

ÖLÜ SEÇMENLER

Hatay’da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek, bizim öncelikle Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır.

Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz."

"VERİLEN MAZBATA MEŞRU DEĞİL"

Söz alan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de "Hatay halkı iradesinin sayılmasını istiyor" diye konuştu.

Böke, AKP adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbatayı meşru görmediklerini söyledi. Böke, YSK'nin itirazları konusundaki görüşmeleri yarın tamamlamasının beklendiğini ifade etti.

Yarın (8 Nisan) bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yapan Böke, "3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik, geçersiz oylara geçersizliklerinin nedenlerinin yazılmadığını tespit ettik. Her birinizi CHP heyeti ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızı Lütfü Savaş'a hoş geldin demek için, irademize sahip çıkmak için yarın yine buraya bekliyoruz. Saati il başkanlığımız bugün için de size duyuracak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özel, "X" hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırmıştı.

Özel, paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir. Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir. Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız. Hatay'ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum."

Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.



Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.



Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.



Hatay'ın iradesine sahip… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2024

SIHHİYE'DE POLİS ABLUKASI

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özel'in YSK önünde yapacağı basın açıklaması öncesinde Sıhhiye'de güvenlik önlemleri aldı.

YSK'nin binasının da bulunduğu Sıhhiye'deki parkın etrafı bariyerler ile kapatıldı, resmi ve sivil çok sayıda emniyet görevlisi, bölgede sabah saatlerinden itibaren görev yapmaya başladı.