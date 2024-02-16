CHP, Hatay için Aylin Kotil'e de teklif götürmüş

Aylin Kotil, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için kendisine de teklif geldiğini açıkladı. Kotil, teklifi reddettiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Hatay Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Aylin Kotil'e de teklif gönderildiği ortaya çıktı.

Patronlar Dünyası'ndan Ali Kemal Erdem'e konuşan Kotil, iddiaları doğruladı.

Hatay için adaylık iddiasına dair konuşan Aylin Kotil, “Evet aldım. Çok detay anlatmayayım ama böyle bir teklif aldığımı söyleyeyim” dedi.

"ORAYI BİLEN BİRİNİN YÖNETMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Kotil, “Özgür Özel mi aradı?” sorusuna “Hayır. Özgür Bey’e çok yakın biri aradı” diye cevap veren Kotil, teklifi reddettiğini söyleyerek nedenine dair şöyle konuştu:

“Hatay çok büyük acılar yaşadı. Çok farklı bir yer. Büyük bir acı var. Ben orayı bilmiyorum. Yolunu yordamını, sokağını bilmiyorum. O insanlara saygısızlık olur diye düşündüm açıkçası. O yüzden kabul etmedim. Orayı bilen birinin orayı yönetmesi gerektiğini düşündüm. Farklı bir yer Hatay. Başka bir yere benzemiyor geçen sene yaşanan depremden dolayı. Farklı hassasiyetleri olan bir yer. Oraya dışarıdan birinin aday yapılmasını doğru bulmuyorum.”

Kotil, düşünme payı istemediğini belirterek, “O an söyledim” dedi.

Kotil, arayan CHP’li yetkilinin de adını vermek istemediğini belirterek, “Ben üzerime düşeni söyledim. İsterlerse onlar söylerler” diyerek sözlerini tamamladı.

Aylin Kotil, 2014 yılında CHP adına Beyoğlu belediye başkanlığı için yarışmıştı.

31 Mart 2024 seçimleri içinde adı Şişli adayları için geçiyordu.

HALUK LEVENT'E DE TEKLİF GİTMİŞTİ

CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'a yönelik tepkiler sebebiyle değişmesi aday değişikliği gündeme gelmiş, son olarak AHBAP Başkanı Haluk Levent’e teklif götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Haluk Levent de adaylık teklifi geldiğini doğrulamış, ancak kabul etmediğini belirtmişti.

CHP ise resmi bir adaylık teklifinin yapılmadığı yönünde açıklama yapmıştı.