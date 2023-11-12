CHP ile Anıtkabir Komutanlığı arasında çelenk krizi

Özgür Özel, ‘CHP Genel Başkanı’ sıfatıyla Anıtkabir’e ilk resmi ziyaretini dün gerçekleştirdi. Ziyarette, İsmet İnönü’nün mezarına çelenk koyulması talebi nedeniyle kısa bir kriz durumunun yaşandığı öğrenildi.

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından dün Anıtkabir’e yaptığı ilk resmi ziyarette Anıtkabir Komutanlığı ile bir ‘çelenk krizi’nin yaşandığı öğrenildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Özel’in yeni seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle yapacağı ziyaret öncesi Anıtkabir Komutanlığı ile İsmet İnönü’nün mezarına çelenk konulması talebi nedeniyle kriz yaşandı.

Edinilen bilgiye göre Özel’in Anıtkabir ziyareti kapsamında Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini ziyaret ve çelenk bırakma da program kapsamında planlandı. Ancak yönetmelik gerekçe gösterilerek İsmet İnönü'nün anıt mezarına çelenk konulmasına izin verilmediği, bu uygulamanın da 4 yıldır devam ettiği söylendi. Talebin geri çevrilmesine karşılık, ‘partisinin kurucusu ve 2. Cumhurbaşkanı İnönü'nün mezarına çelenk koymak için izin almasına gerek olmadığını’ bildiren Özel'in ısrarı üzerine Anıtkabir Komutanlığı ile CHP Genel Merkezi arasında görüşme trafiği arttı. Özel'in talebinde ısrar etmesiyle, konulan engelden vazgeçildi ve Özel, İnönü'nün mezarına hazırlanan çelengi koydu.