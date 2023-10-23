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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Vali Gül'ü ziyaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Güncel
  • 23.10.2023 18:04
  • Giriş: 23.10.2023 18:04
  • Güncelleme: 23.10.2023 18:06
Kaynak: ANKA
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Vali Gül'ü ziyaret etti
FOTOĞRAF: ANKA

Geçen 8 Ekim’de yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçildikten sonra mazbatasını alarak resmen görevine başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül’ü Cağaloğlu’nda bulunan İstanbul Valiliği’ndeki makamında bugün ziyaret etti.

Çelik’e ziyareti sırasında CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ile İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da eşlik etti. Çelik, Gül’ü ziyaretinin anısına Sivas Sivrialan Hatıra Ormanı’na fidan bağışladı.

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