CHP İstanbul İl Kongresi’nde arbede

Geçen haftalarda Ekrem İmamoğlu’nun basının önünde tepki gösterdiği CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren’in konuşması sırasında salonda arbede yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada salondakilerden bazılarının tepki göstermesi üzerine arbede çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı'nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışıyor.

Kongrede CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar yuhlayarak tepki gösterdi. Arseven, “Günlerce AKP medyası ve troller üzerimizde tepindiler. Açık oturumlara malzeme oldu partimiz. Ben örgüt emekçisiyim. Lütfen örgüt emekçilerine herkes saygı duysun” dedi. Arseven’in konuşması sırasında salonda “Özgür Başkan” sloganları yükseldi.

Arseven, konuşmasının devamında, “Şunu bilin, değişim adı altında faturayı bir kişiye kesmeyi asla kabul etmiyorum. Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’na sahip çıkma günüdür” derken salonda ise arbede yaşandı.

Arbede anında sahneye her iki aday birlikte çıktı ve "kavgaların sonlandırılması" çağrısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Eylül'de Yuvam İstanbul kreşinin Sultangazi'de açılışı sırasında katılımın azlığından şikayet ederek CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e, "Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik" diyerek tepki göstermişti.