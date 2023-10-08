CHP’de İstanbul İl Kongresi başladı: Başkanlık yarışı Çelik ve Canpolat arasında

İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği CHP İstanbul İl Kongresi bugün sat 08.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında akşam saatlerine kadar sürecek il başkanlığı yarışında 600'den fazla il delegesinin oy kullanması bekleniyor.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi 08.00 itibarıyla başladı.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, değişim isteyenlerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve genel merkezin desteklediği eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat il başkanlığı için yarışacak.

600’den fazla il delegesinin oy kullanacağı kongre öncesinde iki aday da yeterli sayıda imzayı toplayarak adaylığını kesinleştirdi.

Canpolat’ı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra siyasi yasaklı hale geldiği için görevini bırakan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destekliyor. Başta Özel olmak üzere, parti yönetiminin değişmesi gerektiğini bildirenler ise Bahçelievler İl Başkanı Çelik’in yanında yer alıyor. Çelik’e, büyük kurultayda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini kaydeden Erdoğan Toprak da destek veriyor.

Kongre akşam saatlerine kadar sürecek. CHP İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti. Haliç Kongre Merkezi'nde sabah saatlerinden itibaren partililerin ve görevlilerin hazırlık yaptığı görüldü.



