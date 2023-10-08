Sezgin Tanrıkulu’ndan CHP yönetimine: Beni kurtlar sofrasına attılar

TSK’ye yönelik sözleri nedeniyle hedef gösterilen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisine olan kırgınlığını ilk kez dile getirdi, “Beni kurtlar sofrasına attılar” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında soruşturma başlattığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, partisine olan kırgınlığını ilk kez kongrede dile getirdi.

CHP’nin bugün yapılan İstanbul İl Kongresi’nde konuşan Sezgin Tanrıkulu, isim vermeden Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ı eleştirdi. Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

Yakın zamanda linç edildim ve edilmeye devam ediyorum. Ama bunun zeminini hazırlayanları da biliyorum. Beni kurtlar sofrasına attılar.

Yaptıkları açıklamada benden söz ederken 'Diyarbakır Milletvekili’ dediler, ‘Milletvekilimiz’ bile diyemediler. Buradan tekrarlıyorum: Ben CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu.

Pir Sultan’ın dediği gibi en çok dostun gülü yaralar bizi.

CHP’yi bu kibirden kurtarmamız lazım. CHP’yi devlet çizgisinde muhalefet yapan bir anlayıştan kurtarmamız lazım. Biz, AKP’nin bize çizdiği sınırları yıkmalıyız. Yeni bir yol bulmalıyız.

CHP, kendi milletvekiliyle dayanışma göstermezse Türkiye’de dayanışmayı örgütleyemez.