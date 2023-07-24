CHP İstanbul’dan zamlara karşı sergi: “Meydanlarda halkla buluşacağız”

CHP İstanbul İl Başkanlığı, son dönemki zamlara karşı “muazZam Bir Sergi” adıyla, kentin tüm ilçelerine gidecek gezici bir sergi hazırladı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Yılın ikinci yarısında da korkunç bir zam fırtınası bekliyor hepimizi. Saray sosyetesi ve her türlü ekonomik krizden daha da zenginleşerek çıkan bir avuç mutlu azınlığı saymazsak eğer, olan yine fakire fukaraya, işçiye, emekliye, emekçiye, kadınlara, öğrencilere ve çocuklarımıza oluyor” dedi. Kaftancıoğlu, zamlara sessiz kalmayacaklarını ve meydanlarda halkla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

AKP iktidarının son dönemde yaptığı zamlara karşı CHP İstanbul İl Başkanlığı, gezici “muazZam Bir Sergi” hazırladı.

Pazarlarda, sokaklarda yurttaşlarla buluşulacak çalışmanın tanıtım toplantısı bugün il binasında yapıldı. Zam gelen birçok ürünün resminin olduğu sergide, ürünlerin fiyatı 50 gün önceyle kıyaslanarak yapılan zam oranı da not olarak eklendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iktidarın seçim öncesi ‘tüm tuşlara basarak’ yurttaşlara çay kaşığıyla verdiklerini seçim sonrasında devalüasyonla, vergilerle ve kepçeyle geri almaya başladığını söyledi.

Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:

“‘Ben ekonomistim’ diyen bir tek adam ve yönetiminin yüzünden İstanbul’da da zamlar, vatandaşlarımızı çarpmaya başladı. Erdoğan ve AKP iktidarı, hatalarının ve tercihlerinin faturalarını halka kesmeye başladılar bir kez daha. Ne yazık ki görünen köy kılavuz istemiyor. Yılın ikinci yarısında da korkunç bir zam fırtınası bekliyor hepimizi. Saray sosyetesi ve her türlü ekonomik krizden daha da zenginleşerek çıkan bir avuç mutlu azınlığı saymazsak eğer olan yine fakire fukaraya, işçiye, emekliye, emekçiye, kadınlara, öğrencilere ve çocuklarımıza oluyor. Güzel memleketimizin her köşesi gibi İstanbul’da da vatandaşlarımız zamlardan nefes alamaz hâle gelmiş durumda. Emekli maaşlarının yüzde 25 arttığı, asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu, haziran ayı açlık sınırının 10 binin üzerinde, yoksulluk sınırının ise 36 binin üzerinde olduğu günümüzde İstanbul’da da yaşamak pek mümkün değil artık. Çocuklarımızın sağlıklı beslenemediği, sağlıklı beslenmeden mahrum kaldıkları, mutfaklarda ocağa iki tencerenin yan yana konulamadığı, öğrenci evlerinde makarna dışında bir şeyin pişmediği, tek çocuklu bir ailede bile bir akşam dışarıya, yemeğe, sinemaya gidilemediği, enflasyon altında ezilmiş maaşların birkaç ay öncesinden henüz alınmadan bittiğini görüyoruz.

“KİRA METREKARE BAŞINA 14 LİRADAN 114 LİRAYA ÇIKTI”

İstanbul’da ayrıca artan ev kiraları da işin cabası. Sizlere Türkiye’deki kira artışının yıllara dair bir oranını vermek istiyorum metrekare başına. Türkiye’de kira artışı metrekare başına ortalama 2019 yılında 14 liraymış. 2020 yılında 16 lira, 2021 yılında 22 lira, 2022 yılında 48 lira ve 2023 yılında ise metrekare başına 114 lira. Yani dört yılda metrekare başına kira fiyatı Türkiye ortalamasında 14 liradan 114 liraya çıkmış. İstanbul’da bu durum çok daha acıklı açıkçası. Kimi ilçelerden örnek vermek isterim. Örneğin Sarıyer ilçemizde metrekare başına ortalama kira ücreti 300 lira, Beşiktaş’ta 261 lira, Beyoğlu’nda 208 lira. Kira ücretinin en düşük olduğu ilçelerden biri olan Esenyurt’ta 101 lira. Arnavutköy’de ise metrekare başına 97 liraya vatandaşlarımız ev kiralamak zorunda kalıyorlar. Yine geçen günlerde gördük. Bu orantısız artışlar ve kontrolsüz süreçler, ev sahibiyle kiracıların birbirine düşmelerine ve ne yazık ki hepimiz üzecek, karşımıza çıkan öldürmelere, cinayetlere vesile oluyor.

“TRAFİKTE DE SERGİMİZİ VATANDAŞLARIMIZ GÖRECEKLER”

AKP iktidarı, mevcut ekonomik buhrana bir yandan sebep oluyor, diğer yandan ise fırsatçılar, dış güçler ve benzeri gibi yarattıkları hayali düşmanlarla hedef saptırmaya çalışıyorlar. Sanki benzin, pompa çıkış fiyatı yıllar içinde dünyada yüzde 8 artmışken ülkemizde kısacık bir süreçte yüzde 73 artmamış gibi. Dolayısıyla bizler, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak bu zamların ve vatandaşın yaşadığı bu gerçekliğin tek ama tek sorumlusunun AKP iktidarı ve ‘Ben her şeyi bilirim ve ekonomistim’ diyen tek adam yönetimi olduğunu bugünden itibaren, bugüne kadar olduğu gibi ve çok daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımızla paylaşacağız, vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Muazzam aksiyonlar alma konusunda, ülkeyi muazzam bir felakete sürükleme konusunda bu kadar başarılı bir iktidar olduğu için İstanbul’da ‘muazZam Bir Sergi’ açmaya karar verdik. Bu sergimizin yeri İstanbul’un bütün pazarları, bütün sokakları olacak ve trafikte de sergimizi vatandaşlarımız görecekler. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çoklu çalışma ile vatandaşlarımızın zamlar konusunda ve iktidarın kötü yönetimi konusunda tepkilerini örgütleyeceğiz.

“ÇARENİN YİNE VATANDAŞLARIMIZDA OLDUĞUNU TEKRARLAYACAĞIZ”

Bu süreçlerin tek ama tek sorumlusunun iktidar olduğunu ve çarenin yine vatandaşlarımızda olduğunu tekrar edeceğiz. Bugünden itibaren İstanbul’umuzun 39 ilçesinde bütün pazarlarda, örgütlerimizle birlikte ‘muazZam’ stantlarımızı açacağız. Zamlarla ilgili broşürlerimizi dağıtacağız. Vatandaşlarımızı dinlemeye başlayacağız. Çalışmamızın yine önemli bir ayağı da şu anda sizlerin de görmüş olduğu ‘muazZam bir sergi’ dediğimiz zam sergisi olacak. Sergi boyunca göreceğiniz ürünlerin tamamı seçimden 50 gün önceki fiyatlarıyla 50 gün sonraki fiyatları konularak teşhir edilecek. Aynı zamanda güya zam adı altındaki maaş artışları ve ürünlerdeki astronomik yükseliş ve bu yükselişle maaşların kıyaslaması sergimizin ana konularından biri olarak gözlemlenecek. Gabar’da bulunan ve birilerinin söylemine göre gravitesi çok yüksek petrolün pompa fiyatlarına yansıması da sergimizin gündemi olacak elbette.

“MEYDANLARDA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bu arada ürünler o kadar çok pahalı ki serginin hazırlanmasında büyük katkı sunan Kent Ekonomisi Komisyonu’ndaki arkadaşlarım, sergilemek için bile ürünleri alamadıklarından ürünlerin görselleriyle sergimiz gerçekleşti. Arkamızda gördüğünüz sergimiz, bugün il başkanlığımızda teşhir edildikten sonra yarından itibaren trafikte, İstanbul’un bütün sokaklarında -elbette artacak olan benzin fiyatlarına gücümüz yettiği ölçüde- meydanlarda olacak ve vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan bir istirhamım var. Trafikte sergimizle karşılaşan araç sahipleri kornalarıyla sergimize destek olabilir, zamlara tepkilerini gösterebilirler. Sosyal medyada da ‘muazZam’ etiketiyle zamlara olan tepkilerini bizlerle paylaşabilirler.

“ZAMLARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Biz CHP olarak şunu biliyoruz. Hiçbir şey ama hiçbir şey haklı ve hakkını örgütleyen halktan güçlü değildir. O yüzden biz CHP olarak, CHP İstanbul Örgütü olarak hep beraber tepkimizi örgütleyeceğiz, çarenin yine vatandaşlarımızda olduğunu söyleyeceğiz. Bu tepkiyi toplumsallaştırarak iktidarın zamlarına sessiz kalmayacağımızı gösterip mücadelemize devam edeceğiz. Bu zamlarla birlikte yaşanabilir bir Türkiye’yi hep beraber ama hep beraber oluşturacağız. Hiçbir şekilde umutsuz olmayacağız. Hiçbir şey haklı ve hakkını örgütleyerek alan halktan daha fazla güçlü olamaz. Bu mücadeleyi hem toplumsallaştıracağız hem de büyüteceğiz.”