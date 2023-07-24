Aday olmayacak, aday gösterilecek: Kılıçdaroğlu kapıları kapatmadı

CHP’de 12 saat süren PM toplantısında bazı muhalif üyelerin, Kılıçdaroğlu’nu görevi bırakmaya davet ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun 'kendisinin adaylık başvurusunda bulunmayacağı' yönündeki sözlerinin adaylık kapısını kapattığı anlamına gelmediğini bildiren PM üyeleri, "Delegelerin imzasıyla aday olmayı planlıyor" dedi. Öte yandan PM'de ortaya çıkan görüntünün Kılıçdaroğlu'nun, kurultayı bu sene toplama kararına kesinlik kazandırdığı da öğrenildi

Hüseyin ŞİMŞEK

CHP’de Genel Başkan ile birlikte 61 kişiden oluşan Parti Meclisi, dün (23 Temmuz) yaklaşık 12 saat süren toplantı ile hem geride kalan seçim sürecini değerlendirdi hem de yerel seçim öncesinde kurultay hazırlıklarını ele aldı.

Muhalif grubun, mevcut yönetimin değişmesi gerektiği yönündeki açık çağrılar yaptığı CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na “Aday olma” dendi. Buna karşılık Kılıçdaroğlu, adaylığa kapıları kapatmadı.

CHP Parti Meclisi toplantısına Ekrem İmamoğlu ile CHP’li bazı kurmayların gerçekleştirdikleri zoom toplantısı damga vurdu. Kılıçdaroğlu’nun, "Zoom toplantısını etik dışı bulması"na değinen bazı PM üyelerinin, "Zoom toplantısı, kapalı bir toplantıydı, oradaki çekim, hukuk dışı bir çekimdi. Bunun üzerinden Genel Başkan’ın yorum yapması yanlıştı. Kayıt dışı bir çekim olduğu için açıklama yapmayı etik dışı bulabilirdi ama toplantıyı etik dışı bulduğunu söyledi. Bu durum son derece hatalı bir söylemdir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ELEŞTİRİ BAŞLIĞI

Altılı Masa ortaklarına verilen milletvekillikleri, cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci tura hazırlık yapılmamış olması ve tüm görüşmelerin ikinci tura bırakılması, tabanın itirazı olan isimlerin hem parti yönetiminde hem de milletvekili aday listelerinde bulunması, Parti Meclisi üyelerinin diğer eleştirileri oldu.

OYLAMA SONUCU MESAJ NİTELİĞİNDE

PM’de MYK’nin dört il ve bir ilçe yönetimini görevden alması kararları hakkındaki oylama, muhaliflerin gücünü de ortaya koydu. Oylama sonucunda Muş İl Başkanı İsmail Adanur’un itirazına 31 kabul 30 ret, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazına 31 kabul, 28 ret 2 çekimser, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazına 30 kabul 31 ret, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazına 28 kabul 33 ret, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazına 26 kabul 35 ret oyu çıktı. 41 oy şartı arandığı için itirazların tamamı reddedildi ancak 61 kişilik PM’de muhaliflerin sayısının yarıya yakın olduğu görüldü.

ERDEMLİ BİR DAVRANIŞ DEĞİL

Oylamanın ardından konuşan Kılıçdaroğlu’nun, PM üyelerine sitem ettiği bildirildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, "Size tüm sebeplerine anlatmamıza rağmen ortaya böyle bir sonuç çıktı. Bu erdemli bir davranış değil" dedi.

Bu sözlerin ardından PM üyesi Hasan Baltacı toplantıyı terk etti.

KURULTAY KESİNLEŞTİ

Kurultay tarihi ise toplantıda öne çıkan bir diğer konu başlığı oldu.

Parti Meclisi'nde ortaya çıkan ikili görüntünün, belediye başkanı adayları belirlenirken partinin elini zayıflatacağı görüşünde olan Kılıçdaroğlu'nun, kurultayı bu sene toplama kararına kesinlik kazandırdığı öğrenildi.

GENEL BAŞKAN BİLDİĞİNİ OKUYACAK

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun itirazların kabulü yönünde oy kullanılmasına yönelik eleştirilerini değerlendiren bir PM üyesi, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, "Özellikle oylama sonucunun siyaseten bir mesaj olması lazımdı ama Genel Başkan’ın kapanış konuşmasından yola çıkarsak bu mesajı almadığını söyleyebiliriz. Kendi bildiğini okuyacak gibi görünüyor. Partinin kendisi olmaması durumunda genel başkansız kalacağını düşünüyor. Ama burası CHP. Atatürk bile genel başkanlıktan ayrıldı. Üstelik parti 100 yıldır ayakta" ifadelerini kullandı.

SIRA MİLLETVEKİLLERİNDE

Belediye başkanları ve Parti Meclisi üyeleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün milletvekillerini toplayacak. Kılıçdaroğlu, TBMM’de gerçekleştirilecek kapalı grup toplantısının ardından akşam saatlerinde milletvekilleri ile yemekte buluşacak.