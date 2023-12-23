CHP ‘iyi belediyeciliği’ her yerde anlatacak

Mustafa BİLDİRCİN

21 Aralık’ta gerçekleşen Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından 126 seçim çevresinde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, 26 Aralık’ta İstanbul’da da “İstanbul ilçeleri” özel gündemiyle toplanmayı planlanıyor. 26 Aralık’ta gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından İstanbul’un ilçelerinin tamamının belediye başkan adaylarının netleşmesi bekleniyor. Partinin, 27 Aralık Çarşamba günü ise bir tanıtım toplantısı ile İstanbul’un ilçe belediyelerinin başkan adaylarını kamuoyuna duyuracağı belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçelerin adaylarını belirlemede, “Tam yetki” istediği iddia ediliyor. CHP kurmaylarının ise parti örgütünü de önceleyecek, “Dengeli bir liste” oluşturmak istediği kaydediliyor.

400’e yakın seçim çevresinde adaylarını açıklayan CHP’de 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik işbirliği arayışı trafiği de devam ediyor. DEM Parti'nin, “Kent uzlaşısı” stratejisinin olumlu karşılandığını belirten CHP kaynakları, DEM Parti'nin adayının güçlü olduğu yerlerde özveri gösterilebileceğini söylüyor.

Kamuoyunda büyük merakla beklenen ve henüz açıklanmayan Adana ve Mersin'in aday belirleme sürecinde ise herhangi bir sorun olmadığı söyleniyor. Parti kaynakları, Mersin ve Adana’nın raporlama sürecinin devam ettiği belirtirken bu kentlerde mevcut başkanlarla yola devam edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

CHP’de, “Aday enflasyonunun” yüksek olduğu ilçelerden Çankaya’da sürpriz bir ismin kamuoyuna duyurulacağı öne sürülüyor. Kulislerde, hali hazırda Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi olarak CHP’de görev yapan bir ismin Çankaya Belediyesi için başkan adayı olarak gösterileceği dillendiriliyor.

Edinilen bilgiye göre CHP, aday belirleme sürecinde, “CHP’nin elinde olmayan büyükşehirlere öncelik” stratejisi ile adaylarını belirleyecek. Mevcutta CHP’nin elinde olan ya da kazanılmasına kesin gözüyle bakılan yerlerin adayları ise takvimin en sonuna bırakılacak. Parti, seçim çevrelerinin tamamında adaylarını, en geç 15 Ocak’a kadar kamuoyuna duyuracak.