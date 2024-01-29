CHP İzmir Aday Adayı Buğra Gökce'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aday Adayı Buğra Gökce, CHP'nin İzmir adayının belirlenmesinin ardından açıklama yaptı. Gökce, "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. Cemil Tugay‘ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aday Adayı Buğra Gökce, CHP'nin İzmir adayının belirlenmesinin ardından açıklama yaptı. Gökce, "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. Cemil Tugay‘ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.

Gökçe mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. Cemil Tugay‘ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum. Aday adaylığı süresince gösterdikleri yüksek sevgi, ilgi ve inanç nedeniyle güzel İzmir’imizin, güzel insanlarına şükranlarımı sunuyor, bu yolculukta bizlere destek olan tüm parti üyelerimize, yol arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

İzmir daha da güzel olsun, İzmir’in yıldızı hep parlasın.”

Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olan Sn. @drcemiltugay'ı tebrik ediyor, tüm ilçe adaylarımızı da kutluyor, başarılar diliyorum.



Aday adaylığı süresince gösterdikleri yüksek sevgi, ilgi ve inanç nedeniyle güzel İzmir'imizin, güzel… — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) January 29, 2024

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökce, İzmir’den büyükşehir belediyesi aday adayı olmuştu.