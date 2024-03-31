CHP İzmir'den ilk açıklama, Gündoğdu Meydanı'na çağrı!

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, partisinin İzmir'deki 30 ilçenin 29'unda önde olduğunu söyledi. Aslanoğlu, Gündoğdu Meydanı'nda toplanma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aslanoğlu, Gündoğdu Meydanı'nda toplanma çağrısında bulundu.

Aslanoğlu, "Yarış kıran kırana sürüyor. Ama gayet başarılı bir tablo görüyoruz. Şu anda Menemen'de biraz geride. 2019'a göre gayet başarılı gidiyoruz. Türkiye İttifakı olarak girdiğimiz bir seçimde yüzde 50.5'lik bir oy gayet başarılıdır" dedi.